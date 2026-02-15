«Только взял боец трехрядку…»

Анастасия АРХИПОВА (ФЕДЯИНОВА),

ветеран труда, дочь участника Великой Отечественной войны.



С годами все чаше оглядываюсь в прошлое и с особым удовольствием вспоминаю время моей работы в городском Доме культуры, где довелось организовывать концерты, вечера и конкурсы, например, гармонистов. Как-то посчитала, и оказалось, что последних провели около 30.

А. М. Александров, ветеран войны, участник всех конкурсов гармонистов.



Порядок был такой: сначала сцену занимали «рояльщики» — мастера игры на рояльной гармонике, а потом уж выступали все остальные. О каждом из участников, (в то время все они были участниками Великой Отечественной войны) можно писать книги. Как на подбор добрые, сердечные, одаренные люди, верившие в прекрасное будущее страны, ради которой не жалели на фронте своих жизней. Расскажу о тех, кого помню.

Владимир Петрович

РОЛДУГИН. Разведчик, ушел на войну 15-летним пареньком. В одном из боев добыл трофейную гармошку, научился играть и скрашивал трудные будни своих товарищей любимыми мелодиями. А еще прекрасно читал стихи фронтовых поэтов, наверное, потому, что близки и понятны были ему их эмоции, переживания, описание лихих военных лет.

Александр Тихонович

ГРИШИН. Участник боев на Курской дуге. Получил ранение в голову, демобилизовали. Не только играл, но и умел ремонтировать гармони и баяны. Всегда помогал тем, кто интересовался народным инструментом, терпеливо учил игре на нем, давал дельные советы. Участник клуба «Ветеран», слыл любимцем его членов. К слову сказать, его внучка увлекалась гармонью, и очень часто Александр Тихонович брал ее с собой на праздники, вечера. Они здорово играли дуэтом.

Дмитрий Константинович СТЕПАНИЩЕВ. Сапер. Прошел с боями всю Европу, брал Берлин. Балагур, весельчак, всегда с шутками-прибаутками. Всякий раз, глядя на него, думалось — не с нашего ли земляка списал Твардовский своего Василия Теркина?! Дмитрий Константинович — участник первого телевизионного конкурса «Играй, гармонь!», который Геннадий Заволокин снимал в Ельце. Помню, полный зал народа, телекамеры, Заволокин внимательно прослушивает, просматривает наших земляков. Доходит очередь до Степанищева, он выходит и как дал фальцетом (всегда пел только им): «Все пропью, гармонь оставлю!». Заволокин смеется, зато наши партийные работники (куда ж в те времена без них!) почти в шоке, мол, разве можно такое на всю страну, подумают, что в Ельце одни пьяницы… Причем как раз в то время ввели «сухой» закон, набирала обороты борьба с алкоголем. Пришлось уговаривать Дмитрия Константиновича спеть помягче и заменить «пропью» на «продам»…

Николай Ефимович ЧЕРНЫХ. Бравый офицер, участник боев под Керчью. Играл всегда скрупулезно точно, обстоятельно. В его репертуаре много довоенных танцевальных мелодий — фокстрот, полька, краковяк… Каждое воскресенье в Доме культуры (теперь это театр «Бенефис») проходила «Елецкая матаня», а с ней и танцы под рояльную гармонь. Играл как раз Николай Ефимович, причем бесплатно. И вот однажды он стал наигрывать старые довоенные мелодии. Но наши посетители как-то растерялись, никто в круг не выходит. Тогда жена Николая Ефимовича Фаина Александровна меня подхватила, и мы пошли с ней по кругу. А чтобы танец получился, она меня подбадривала, подсказывала, что делать. За нами и другие танцоры потянулись. Здорово, что «Елецкая матаня» до сих пор живет…

Николай Александрович КЛОКОВ. Его конек — плясовые мелодии. Весельчак. Брал в руки гармонь, пальцы ловко пробегали по клавишам, и тут же звучало его неизменное: «Девки, вперед!». Казалось, народ только и ждал этой команды, площадка сразу заполнялась плясуньями. Николай Александрович любил петь частушки, при этом в ритм себе постукивал деревянным протезом ноги…

Не могу не вспомнить и женщин — ветеранов войны, тружениц тыла. Зинаида Васильевна МАЛЫГИНА — настоящий елецкий самородок. Великолепно играла на балалайке, мандолине. К каждому празднику, юбилейной дате сочиняла прибаутки, частушки, припевки. К слову сказать, Геннадию Заволокину она передала более 100 частушек — и своих, и известных в нашем крае. Недавно ушла из жизни Варвара Прокофьевна ЧЕРНЫХ — непревзойденный мастер страданий, умела выводить и короткие, хлесткие, и длинные, протяжные. Ей под стать и ныне здравствующая Надежда КОНОПЛЕВА — пока никто лучше нее не исполнил аргамаченские страдания. А сколько песен, частушек знали Р. Д. ПРОКОФЬЕВА, З. А. ТИХОНОВА,

В. И. ЮРЬЕВА, М. Н. ОРЛОВА, какие сильные и красивые голоса! Всегда рядом с ними и наши танцоры, плясуны. К примеру,

Александра Егоровна ЕРМАКОВА — легко и изящно могла выделывать 8 колен!

В те годы большой популярностью пользовалась программа «Плясовая карусель», проходившая в городском парке. Пожилые, среднего возраста, а зачастую и молодые люди танцевали с удовольствием: кто-то вспоминал молодость, а кто-то смотрел и удивлялся, поражался элегантности и красоте танцев довоенных лет. И вот однажды к нам подошел высокий, стройный, седовласый мужчина уже пожилых лет. И спросил, можно ли станцевать степ — чечетку по-нашему.

Мы удивились такой просьбе, а он в ответ рассказал удивительную историю. Он служил в армии, когда его и еще одного парня, схожего с ним по росту, телосложению и внешности, отобрали и стали учить чечетке. Тренировались под музыку тогда еще никому не известной песни из не вышедшего на экраны фильма «Карнавальная ночь» «Ах, Таня, Таня, Танечка», били чечетку в костюмах и под камерами… Выходит, наш земляк снимался в этом культовом кино?! Тогда, на «Плясовой карусели» незнакомец чуть ли не профессионально станцевал так называемый ритмический вальс, сорвав аплодисменты присутствующих. Спустя время, заинтересовавшись этой историей, я решила узнать у того человека подробности: где именно служил, где учился степу, кто тренировал, как проходили съемки, были ли дублеры и т. д. Тогда он обмолвился, что жил где-то на улице Пугачева. Прошли всю улицу, соседи сказали, что, скорее всего, уехал, и никаких сведений о нем нет…

Какой была эта история на самом деле, теперь уже и не узнать. Впрочем, я лично нисколько не удивлюсь, если на самом деле наш земляк так научился степу, что его сняли в кино — Елец всегда славился и славится своими талантами и самородками.