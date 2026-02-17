В Липецкой области стартовал прием заявок на бесплатное профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Кадры», сообщает министерство социальной политики региона. Программа направлена на содействие занятости и повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда.

Обучение доступно для широкого круга лиц, в том числе:

— граждан, ищущих работу и признанных в установленном порядке безработными;

— ветеранов специальной военной операции;

— неработающих женщин, имеющих детей в возрасте до 7 лет;

— лиц старше 50 лет;

— граждан с инвалидностью.

Проект предлагает участникам широкий спектр образовательных программ, охватывающих наиболее востребованные области: рабочие и технические профессии, информационные технологии, логистику, здравоохранение, цифровые технологии и многое другое. Для ветеранов специальной военной операции предусмотрены специальные профориентационные курсы, которые учитывают их уникальный опыт и потребности.

Обучение проводится бесплатно. По его окончании слушатели получат документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке). Служба занятости также окажет содействие в последующем трудоустройстве.

«Липецкая область – регион возможностей. Новый национальный проект «Кадры» открывает перед жителями региона широкие возможности для профессионального развития. Обучение будет полезно всем, кто хочет сменить сферу деятельности, повысить квалификацию или вернуться к активной трудовой деятельности. Важно не только получить новые знания, но и гарантированную помощь в поиске работы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.