В Липецкой области начался прием заявок на бесплатное профессиональное обучение в рамках национального проекта «Кадры», информирует министерство социальной политики региона. Эта программа призвана помочь людям найти работу и стать более конкурентоспособными на рынке труда.

Обучение доступно для широкого круга лиц, в том числе:

— граждан, ищущих работу и признанных в установленном порядке безработными;

— ветеранов специальной военной операции;

— неработающих женщин, имеющих детей в возрасте до 7 лет;

— лиц старше 50 лет;

— граждан с инвалидностью.

Участникам проекта предлагаются образовательные программы по востребованным направлениям: рабочие и технические специальности, информационные технологии, логистика, здравоохранение, цифровые технологии и другие. Для ветеранов СВО разработаны расширенные профориентационные треки.

Обучение проводится бесплатно. По его окончании слушатели получат документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке). Служба занятости также окажет содействие в последующем трудоустройстве.

«Липецкая область – регион возможностей. Новый национальный проект «Кадры» открывает перед жителями региона широкие возможности для профессионального развития. Обучение будет полезно всем, кто хочет сменить сферу деятельности, повысить квалификацию или вернуться к активной трудовой деятельности. Важно не только получить новые знания, но и гарантированную помощь в поиске работы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.