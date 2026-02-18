Служба дни и ночи

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Ветеран Елецкого ЛО МВД России на транспорте А. М. Цедов — человек скромный, о своих служебных заслугах распространяться не любит. Однако его многочисленные государственные и ведомственные награды, знаки отличия, грамоты и благодарности свидетельствуют о том, что Анатолий Михайлович трудился достойно, на совесть.

В преддверии очередной годовщины (107-летия) подразделений МВД России на транспорте журналист «Красного знамени» пообщался с ветераном, поработавшим и в милиции, и в полиции. В его послужном списке — командировки в Нагорный Карабах и Чечню (первая кампания).

Начало

Родом Анатолий Михайлович из д. Аркатово Елецкого района. В 1984 году закончил школу, через год его призвали в армию. Служил на Дальнем Востоке в войсках спецназа (подробностей собеседник не раскрыл).

В СССР молодежью старались заниматься плотно, болтаться без дела не дозволялось. Существовало такое понятие, как комсомольская путевка: парня или девушку могли направить в самые разные уголки страны с перспективой трудоустройства. Не то чтобы обязаловка, но люди в порыве энтузиазма ехали, стремясь к новой жизни, и трудности, как правило, юношей и девушек не пугали.

После демобилизации Анатолия в 1987 году направили в Елецкий линейный отдел транспортной милиции. Ездил из района в город поездом: без прописки здесь жилья не давали. Только спустя годы А. М. Цедов, к тому времени уже человек глубоко семейный, купил дом в районе автоколонны № 1499.

Начинал службу Анатолий в конвойном взводе. Женился, в семье родилась дочь. Милиционера направили на полгода в школу милиции.

Карабах

В 1989 вступил в активную фазу карабахский конфликт: боевые действия между азербайджанскими и армянскими вооруженными формированиями за контроль над Нагорным Карабахом (сегодня он признан международным сообществом как часть Азербайджана) и прилегающими территориями. Эта война была одним из первых кровавых проявлений сепаратистских настроений в республиках СССР: Союз Советских Социалистических Республик уже трещал по швам, и верховная власть предпринимала безуспешные попытки остановить этот процесс.

Молодого сотрудника линотдела милиции Анатолия Цедова в составе воронежского отряда направили в двухмесячную командировку в Нагорный Карабах.

— Мы работали на железнодорожной станции Минджевань (объект азербайджанской ж/д, в полутора километрах от границы с Ираном — ред.), — вспоминает Анатолий Михайлович. — Эксцессы кое-какие были, но говорить об этом, наверное, не стоит.

Плохо вооруженный и малочисленный отряд милиционеров спустя два месяца сменило большое подразделение внутренних войск. Командировка завершилась благополучно, домой все вернулись целыми и невредимыми.

В дежурной части

…В 1990 году Анатолия Цедова за высокие показатели в службе отметили нагрудным знаком «Отличник милиции» (ныне «Отличник полиции») и перевели в дежурную часть линотдела, где он и проработал до выхода на заслуженный отдых.

Сотрудник дежурной части (по крайней мере, в линотделе МВД) — это не только про приемы сообщений о криминале и оформление разного рода документов. Приходилось Цедову и злодеев догонять, и преступления раскрывать. Хорошо выручали местные таксисты: с помощью транспорта которых удавалось настичь воров максимально быстро, а также члены добровольной народной дружины (ДНД).

— Иногда люди просто поражались, насколько стремительно мы задерживали преступников, — говорит Анатолий Михайлович.

Сейчас в поездах крадут телефоны, ноутбуки и другую современную технику, ценные вещи. А тогда воровали меховые шапки, оставленные в купе часы, сумки и чемоданы. Станция Елец расположена так, что пассажирские поезда приходили в самое удобное для похитителей время — утром или ночью.

Чечня

Второй командировкой в «горячую» точку стала поездка в Чечню в 1995 году. Цедов отправился туда добровольцем, не стал искать причин, чтобы увильнуть. С ним поехали товарищи по службе, тоже добровольцы — Игорь Сухачев, Александр Бурдуков, Владимир Клоков, Сергей Свинцов (ныне покойный), Юрий Моченов (погиб на СВО).

Ельчане стояли у Терека, рядом с Грозным, прикрывали северную часть чеченской столицы, чтобы боевики не зашли в тыл наших войск. Кроме того, на дорогах милиционеры проверяли документы у водителей и досматривали транспорт.

— Однажды получили приказ сопроводить через территорию Чечни международный поезд, шедший до Дагестана, — продолжает А. М. Цедов. — Состав должен был проследовать по никем не контролируемой низине, очень опасному месту с точки зрения возможной огневой атаки. Эту поездку в верхах замыслили как демонстрационную: смотрите, мол, поезд прошел, и ничего — власть держит ситуацию под контролем.

Когда состав с милиционерами возвращался из Махачкалы, он попал под гранатометный обстрел: кто-то выстрелил из близлежащих камышей и попал в локомотив.

— Стрелок оказался неопытным: граната влетела не в окно вагона, а попала в буксу (связующее звено между колесной парой и рамой вагона, локомотива или их тележкой — ред.), — объясняет Анатолий Михайлович. — Как говорят железнодорожники, случился ползун: заклинило колеса, тепловоз начал давать гудки. Изо всех окон по камышам милиционеры открыли огонь. Один гранатометчик был или там за высоченными камышами укрывалась целая банда, мы так и не узнали. Тепловоз потом починили, а мы благополучно вернулись в расположение отряда.

Случались во время полугодичной командировки в Чечню и другие обстрелы, но менее существенные. Отряд А. М. Цедова вернулся домой благополучно, без ранений. В соседнем отряде молодому парню прилетело в руку, но ранение оказалось несерьезным, милиционер выздоровел и продолжил служить.

«К вам едет убийца…»

Этот случай в биографии Анатолия Михайловича произошел уже после переименования милиции в полицию.

В Елецкий линотдел поступила ориентировка из управления уголовного розыска МВД Москвы, позвонил сам начальник и попросил выручить: из Санкт-Петербурга через Елец ехал подозреваемый в убийстве, мастер спорта международного класса по классической борьбе, здоровенный такой детина. Раньше снять с поезда его почему-то не смогли.

На тот момент на станции Елец наличествовали два постовых, оперативник и сотрудник дежурной части А. М. Цедов.

Вместе со старшим оперуполномоченным А. В. Поздняковым переодевшийся в железнодорожную форму А. М. Цедов злоумышленника и взял. Ориентировка у полицейских была такая: они знали, где в вагоне убийца едет и то, что он нерусский.

— Поезд пришел, мы быстренько забежали, скрутили его, не успевшего понять, что происходит, — рассказывает Анатолий Михайлович. — При задержании применили спецсредства.

За успешно проведенную операцию полицейским объявили благодарность.

Правоохранительная служба изобилует разного рода событиями (уж такова ее специфика!), большинство из них со временем забывается. Но вот такие нерядовые случаи, как задержание убийцы, да еще физически сильного, титулованного борца, из разряда особенных, они запоминаются.

О дебоширах и ложных тревогах

— В основном, конечно, приходилось иметь дело с кражами, — продолжает Анатолий Михайлович. — Но за 32 года службы и дебоширов, в том числе с ножами, приходилось усмирять очень часто. В моем сейфе лежало огромное количество изъятых разномастных ножей! Некоторые, кстати, не подходили под определение «холодное оружие». К примеру, жители Донецкой области в свое время ездили к нам наниматься на обработку свеклы (полоть всходы и обрубать корнеплоды). Так они привозили с собой такие тесаки! Обопьются, бывало, на вокзале, «шашки» наголо — и понеслось! Приходилось у пьяных отбирать эти штуки.

…Одно время правоохранительные органы буквально затерроризировали ложными сообщениями об угрозах взрывов. Однажды из Ефремова в Елец прибыл грузовой состав, и осмотрщики вагонов заметили под одним из вагонов странный предмет, из которого торчали провода. Линотдел подняли по тревоге, железнодорожную станцию оцепили. Вызвали саперов.

Скоро выяснилось, что это устройство — не что иное, как шечевская деталь. Аббревиатурой ШЧ раньше именовали шнуровую часть; работники этой части отвечают за сигнализации, светофоры, блокировки и прочее оборудование низкого напряжения. Сейчас у них другое название — СЦБ (сигнализация, централизация, блокировка), но работники ж/д отрасли по привычке используют сокращение ШЧ.

Какой-то «умник» (железнодорожник, конечно), не стал выбрасывать или утилизировать использованную деталь, а «для смеху» прилепил ее к вагону.

На пенсии

В 2016 году Анатолий Михайлович вышел на пенсию. Как и большинство товарищей по службе, ушедших на заслуженный отдых, он работает в охране. Любит рыбачить, собирать грибы. Есть два внука и внучка.

Как говорилось в попурярнейшем советском фильме «Белое солнце пустыни», хорошая жена, хороший дом, — что еще надо человеку, чтобы встретить старость?!