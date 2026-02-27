СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ седьмого созыва 41 сессия решение от 27.02.2026 № 362 «О внесении изменения в Положение о налоге на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения на территории городского округа город Елец, принятое решением Совета депутатов городского округа город Елец от 31.10.2017 № 18 (с изменениями от 30.10.2018 № 103, от 03.08.2020 № 219, от 02.04.2021 № 276, от 28.10.2022 № 13, от 06.09.2024 № 194)»