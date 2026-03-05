Николай СЫРОМЯТНИКОВ



Елецкий городской суд, рассмотрев прокурорский иск, вынес решение о том, что индивидуальный предприниматель Н. А. Федорова не по закону восстанавливает бывшее здание музфака ЕГУ (в прошлом — детская больница) на ул. Коммунаров, 8.

Как и многочисленные СМИ разного «калибра», городская газета «Красное знамя» неоднократно писала о том, как Наталья Александровна на протяжении долгих лет преображает исторические здания Ельца. Обновленные, они не только радуют глаз местным жителям, но и привлекают туристов со всех концов России и зарубежья.

Было бы несправедливо не предоставить Наталье Александровне слово, чтобы узнать ее видение этой непростой ситуации.

Объект повышенного внимания: ул. Коммунаров, 8.

Так выглядело здание в 2015 году.



Выявленный,

но не признанный



Объект «Дом жилой (кон. XVIII — нач. XIX в.)» выявлен в 2002 году. Очень важная деталь: признанным объектом культурного наследия он не является, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ЕГРОКН) не включен.

Он именно выявленный, что, по сути, позволяет ремонтировать здание самостоятельно, чтобы не утратить его вовсе.

Истец (прокуратура) и орган охраны объектов культурного наследия не имеют четкого представления о том, как здание на Коммунаров, 8 должно выглядеть.

— Вот они предоставляют фото 2015 года. На снимке дом смотрится, как обшарпанный сарай. Что же, снова вернуть здание в то состояние, в котором оно было в 2015 году? Зачем сохранять сарай? — недоумевает Н. А. Федорова.

О том, что здесь было до революции, точных данных нет. Наталья Александровна предполагает, что изначально это усадьба купца Горшкова.



Разрешать что?



— Вероятно, разрешение на работы у госдирекции по охране культурного наследия и нужно было брать, но это если данный объект был бы признанным, то есть включенным в ЕГРОКН— убеждена Н. А. Федорова. — Прокуратура заявила, что денег нет, чтобы его признавать. А если у предпринимателя деньги есть, то что же, выходит, их надо отобрать, чтобы и у него их не было? Во-вторых, поясню, что значит обратиться в госдирекцию за разрешением. Они посылают в специализированную организацию для создания проекта. Потом другая и тоже специализированная фирма должна заниматься ремонтом. И применительно к моему случаю это неправильно, потому что, повторюсь, объект не признан. К слову, все эти структуры, сотрудничающие с госдирекцией, имеют слишком высокие расценки, и для мелких предпринимателей, и для меня лично такое сотрудничество совершенно не по карману.

Сейчас, когда ремонт на Коммунаров, 8 уже на стадии завершения, прокуратура и суд настаивают, чтобы Наталья Александровна взяла у госдирекции вышеупомянутое разрешение. Для чего оно нужно на данном этапе, Федорова не понимает: большая часть работ уже сделана. Взять разрешение означает начать сначала: все сносить и переделывать. И предпринимателю снова платить, но теперь уже другим строителям и по более высоким ценам.



Надо сначала доделать



…Пока нет ясности, что здесь будет: как говорит Н. А. Федорова, здание надо сначала довести до ума, дел еще хватает. Немаловажная деталь: практически вся планировка его внутренних помещений — это отнюдь не старинные «хоромы барские»: там все заново (и неоднократно) отстраивалось-перестраивалось силикатным кирпичом в советское время (конец 60-х — начало 80-х годов ХХ века). Исторического облика купеческих комнат уже не восстановить. Да и никто не знает, что, где и как тут располагалось.



Претензий много



…Она намерена бороться до конца, готова обжаловать судебные решения по всем прокурорским искам (а их несколько). Отстаивать есть что: в числе исковых требований — запрет на деятельность и даже на пользование земельным участком. Приобретенное Н. А. Федоровой здание бывшего университетского музфака (предмет рассмотрения последнего иска) стоит на 18 сотках, его последний хозяин — ЕГУ им. И. А. Бунина. В выписке из записей кадастрового учета значится, что земля предназначена под размещение учебного корпуса вуза. По исковым требованиям, получается, что новый владелец — Наталья Александровна — не вправе пользоваться участком, поскольку у него по документам иное предназначение.

В судебном решении по удовлетворенному прокурорскому иску предписывается со здания на ул. Коммунаров, 8 убрать крышу и наличники, перекрасить стены. К крыше, в частности, претензии насчет смотровых окон (их якобы не должно там быть). Наталья Александровна представляла в суд фото от 1937 года (там такие окна на крыше как раз есть, но судью этот довод не убедил). Кстати сказать, фото было из заметки, опубликованной в газете «Красное знамя» и сообщавшей, что в этом здании открывают детскую больницу.

Представители госдирекции по охране культурного наследия в Липецкой области на суде не присутствовали, их интересы представляла прокуратура.



Хороша «благодарность»



Наталья Александровна считает, что история, которая с ней происходит, может послужить своего рода маркером для других деловых людей, кто захочет взяться за восстановление исторических зданий с целью вдохнуть в них новую жизнь: станут ли теперь предприниматели этим заниматься, видя, чем подобные инициативы чреваты?

Федорова долгие годы является предпринимателем. Все свои средства, которые заработала в Ельце, в этот город и вложила. Ее объекты знают многие, не только в Липецкой области, но и далеко за пределами региона и даже России — ул. Ленина, 83 (гостиница «Снегири»), ул. Советская, 67 (гостиница «Лада», активно действующая с 2011 года). Наталья Александровна занимается развитием туризма, за что имеет множество благодарностей и наград, в частности, грамоту Минпромторга за подписью Д. В. Мантурова (ныне — первый зампредседателя Правительства РФ).

Ельчане, и хорошо знающие Н. А. Федорову, и совсем не знакомые с ней, мягко говоря, в недоумении от такого пристального внимания со стороны контролирующих органов именно к Наталье Александровне. К человеку, который реально вносит значимый вклад в преображение исторической части Ельца, делая город привлекательнее не только для самих его жителей, но и для туристов.

Зачем же таким людям мешать? Им, наоборот, помогать надо.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ

(цитата пресс-релиза прокуратуры Липецкой области):

«Прокуратура Ельца встала на защиту памятника архитектуры.

Прокуратура г. Ельца в ходе проверки выяснила, что новый собственник памятника архитектуры «Дом жилой (кон. XVIII — нач. XIX в.)» на ул. Коммунаров, эксплуатируя его, систематически нарушала закон.

В 2025 году женщина получила предостережение от органа охраны объектов культурного наследия, так как вопреки законодательству без согласования установила в историческом здании пластиковые окна, изменила кровлю, покрасила фасады в зеленый цвет и облицевала цоколь.

Выводов она не сделала и в дальнейшем организовала в подвале старинного дома деятельность кафе, а также продолжила проведение ремонта при полном отсутствии разрешительной и проектной документации.

Прокурор обратился в суд с иском о возложении на собственника обязанности прекратить работы, подготовить соответствующую проектную документацию и согласовать ее с уполномоченным органом, привести здание в надлежащее состояние до января 2028 года.

Исковые требования удовлетворены».