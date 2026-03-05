Юлия Анатольевна Дерюгина — воспитатель года!

Ирина МЕШАЕВА



Завершился муниципальный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года — 2026», собравший самых увлеченных и неравнодушных педагогов дошкольных учреждений. В течение месяца участники проходили несколько серьезных испытаний, показывая умение работать с детьми и родителями, принимать нестандартные решения и по‑новому смотреть на привычные задачи.

Победитель конкурса Юлия Анатольевна Дерюгина.





Первый тур



Старт испытаниям дал детский сад № 39, где состоялось педагогическое занятие с детьми. Воспитателям нужно было сразу установить контакт с ребятами, с которыми они видятся впервые, заинтересовать их и провести насыщенное развивающее занятие с последующим анализом.

В этот день прозвучали самые разные темы. Любовь Николаевна Черных (детский сад № 8) открыла малышам удивительный мир песка, превратив привычный материал в средство для развития чувств, воображения и речи. Юлия Анатольевна Дерюгина (детский сад № 10) перенесла старших дошкольников во времена Елецкой наступательной операции, соединяя патриотическое содержание с исследовательским интересом. Наталья Геннадьевна Салькова (детский сад № 5) представила ребятам национальные костюмы и головные уборы народов России, помогая почувствовать богатство культур страны. Вера Владимировна Шеина (детский сад № 16) провела заседание юных экологов, побуждая задуматься о том, как важно беречь природу.

Продолжение тура оказалось не менее разнообразным. Ольга Владимировна Меркулова (детский сад № 14) вместе с детьми создала музейную экспозицию о Ельце, превращая знакомство с историей в увлекательное путешествие. Елена Александровна Барыбина (детский сад № 1) пригласила малышей в сказку «Колобок», используя известный сюжет для развития фантазии и речи. Любовь Николаевна Ряжских (детский сад № 15) «строила» с ребятами дом для дяди Федора, развивая умение договариваться, планировать работу и доводить идею до конца. Екатерина Юрьевна Савосина (детский сад № 3) организовала разговор о народных промыслах и романовской игрушке, знакомя дошкольников с традициями родного края.



Диалог с семьей



Следующий этап посвятили просветительскому мероприятию с родителями. Участникам предстояло показать, как выстраивается доверие, совместный поиск решений и поддержка детского развития в союзе взрослых.

За два насыщенных дня прошел целый марафон встреч. Родители участвовали в «круглых» столах о семейных традициях и способах помощи ребенку в обучении, обсуждали, как создать дома среду, где хочется читать, придумывать, пробовать новое. На практикумах говорили о безопасном использовании Интернета, разбирали реальные ситуации, искали работающие правила. Мастер-классы были посвящены экологическому воспитанию и здоровьесберегающим подходам, а интерактивные гостиные — патриотическому воспитанию через творчество, совместные проекты и участие в жизни города.

Жюри оценивало не только содержание встреч, но и умение участников слышать родителей, вести разговор на равных, сохранять уважительный тон даже в спорных вопросах. Важными критериями стали педагогическое мышление, способность брать на себя ответственность, активная гражданская позиция и готовность поддерживать семейное воспитание, а не подменять его.



Вопросы

без шпаргалки



Финалисты собрались на «Педагогический брифинг» — живую дискуссию, где нельзя спрятаться за готовый конспект. Формат напоминал открытый разговор профессионалов, которым есть что сказать о своей работе.

В блиц‑раунде участники с улыбкой отвечали на неожиданные вопросы ведущей — победителя областного конкурса «Воспитатель года — 2024» Юлии Владимировны Пищаевой. Педагоги рассказывали, с каким сказочным персонажем ассоциируют себя, что всплывает в памяти при словах «профессия — воспитатель», чьи шаги в профессии кажутся примером. Эти короткие реплики ясно показывали, насколько по‑разному можно любить одно и то же дело.

Затем разговор стал более серьезным. Конкурсанты делились опытом саморазвития, рассказывали о приемах, помогающих детям научиться общаться, договариваться и поддерживать друзей. Вспоминали самые необычные занятия и проекты, обсуждали, как поддержать детскую инициативу и не «заглушить» любопытство. Особый интерес вызвал вопрос от победителя областного конкурса «Воспитатель года — 2025» Марии Васильевны Сметанниковой: «Возможно ли по идеальному конспекту провести идеальное занятие? Что влияет на качество работы с детьми?». Ответы показали: ни одна методическая схема не заменит живого, думающего, внимательного к детям взрослого.

Атмосфера встречи оказалась теплой и вдохновляющей. Каждый участник не просто говорил о профессии, а словно еще раз подтверждал: выбор сделан осознанно и надолго.



Пять звезд и один главный приз



После двух основных испытаний стали известны имена педагогов, которые вышли в финал и продолжили борьбу за главный титул. В число сильнейших вошли: Елена Александровна Барыбина (детский сад № 1), Екатерина Юрьевна Савосина (детский сад № 3), Любовь Николаевна Черных (детский сад № 8), Юлия Анатольевна Дерюгина (детский сад № 10), Вера Владимировна Шеина (детский сад № 16).

Заключительный этап прошел в актовом зале Детско‑юношеского центра имени Б. Г. Лесюка и стал настоящим праздником профессии. Пять финалистов показали авторские разработки в формате мастер‑классов. Е. А. Барыбина познакомила с техникой эбру, превращая воду и краски в волшебные картины и демонстрируя, как художественный эксперимент помогает ребенку раскрепоститься. Е. Ю. Савосина представила проект по включению народных промыслов в повседневную жизнь детского сада, показывая, что традиции могут быть интересны современным детям.

В. В. Шеина рассказала, как старым вещам подарить вторую жизнь: в ее руках появлялись необычные поделки и даже «роботы», а у детей — понимание ценности бережного потребления. Ю. А. Дерюгина показала систему, когда детская инициатива становится движущей силой, а воспитатель — партнером, помогающим идее превратиться в дело. Л. Н. Черных поделилась опытом патриотического воспитания: через истории, символы, события родного города она помогала дошкольникам почувствовать связь с малой родиной.

По итогам всех этапов победу одержала Юлия Анатольевна Дерюгина, воспитатель детского сада № 10. Остальные финалисты получили звание лауреатов, но, по сути, каждый стал победителем: уровень представленных работ показал, насколько высока планка в системе дошкольного образования Ельца. Праздничное настроение поддерживали творческие номера, теплые слова почетных гостей и искренние аплодисменты коллег.

Муниципальный конкурс «Воспитатель года — 2026» еще раз доказал: в елецких детских садах работают люди, для которых профессия не сводится к должностной инструкции. Это те, кто каждый день помогает детям сделать первый шаг к большому будущему.