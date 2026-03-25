Работы юных художниц из Ельца примут участие в традиционной областной благотворительной ярмарке «Пасхальная мозаика», проведение которой запланировано в Липецке.





Ее ежегодно организует благотворительный фонд «Светлое начало». На сей раз вернисаж пройдет 28 и 29 марта. В эти дни с 10 до 22 часов в крупнейшем торговом центре региона ТРЦ «Ривьера» у всех желающих появится возможность приобрести авторские творения ручной работы, выполненные подопечными некоммерческих организаций, а также мастерами-ремесленниками разных направлений творчества. Все изделия объединит пасхальная тематика.

Коллекцию рисунков и расписных пасхальных яиц из дерева, представят на ярмарке учащиеся художественного отделения елецкой Детской школы искусств № 2. Эту красоту талантливые ученицы создали под руководством своих педагогов Людмилы Владимировны Чернавской и Ирины Владимировны Гапоновой. Стараниями начинающих художников эта выставка, безусловно, станет украшением предпраздничного мероприятия.

Здесь также продемонстрируют АРТ-пространство с экспозициями работ юных живописцев, участвующих в двух социокультурных проектах: «Храм на кончике кисти. Инклюзивная духовно-просветительская среда творческого развития молодежи» (реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив) и «Инклюзивное творчество через православное искусство» (поддерживается Министерством внутренней политики РФ).

По словам елецкого педагога ДШИ № 2 Л. В. Чернавской, для наставников и их воспитанников очень важно участие в таком крупном региональном благотворительном событии.

— Мы ежегодно, с удовольствием, принимаем участие в ярмарке «Пасхальная мозаика», ведь это возможность не только показать таланты наших детей, но и стать частью доброй творческой миссии, направленной на помощь храмам Липецкой области.

Фото из архива благотворительного фонда «Светлое начало» и елецкой Детской школы искусств № 2.