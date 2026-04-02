Лучшие, потому что любимые

Ирина МЕШАЕВА



На воротах этого дома табличка: «Осторожно: злая собака». Так положено. Но как только желанный гость шагнет во двор, понимает: злых здесь нет. Есть очень умные, воспитанные и дружелюбные восточноевропейские овчарки Лада, Хан и Шанель, встречающие каждого, кто переступит порог дома. Их хозяин Николай Николаевич Богданов знает об этой породе, кажется, все.



Н. Н. Богданов во дворе дома.

Н. Н. Богданов во время службы в армии с питомцами Альмой и Ханом.



Грусть и радость рядом



Табличка на воротах — это необходимая формальность. Николай Николаевич и сам посмеивается: злых собак у него нет. Есть умные. Очень умные. Лада — старшая, восемь лет, матриарх стаи. Хан — ее сын, в мае будет пять, назван так за величественность и важность. Шанель, молодая, привезенная из Курска с родословной «девчонка», с которой Николай Николаевич планирует участвовать в выставках.

Появлению в доме Шанели предшествовали печальные события: не стало еще одной любимицы хозяина, тоже Лады. Все ее 11 щенков к тому времени успешно пристроены. А Николаю Николаевичу не давала покоя грусть и тоска по ушедшему питомцу. Вот тогда в доме появилась Шанель и хоть чуть-чуть заполнила пустоту в сердце хозяина.

Николай Николаевич вспоминает такой случай. Когда привез молодую овчарку в дом, предупредил ее полушутя-полусерьезно: «Шанель, тебя в стае не примут, пока второе ухо не встанет» (кончик одного из них у собачки действительно свисал). К вечеру ухо поднялось. «Шантаж сработал», — улыбается хозяин.​



Порода

с историей



Восточноевропейская овчарка — не просто большая немецкая. Это отдельная, самостоятельная порода, выведенная по личному приказу И. В. Сталина как служебная собака — с нуля, специально для условий нашей огромной страны. Кобель достигает 60 кг, сука — до 50. Немецкая овчарка при этом весит на 20 кг меньше. Рабочая температура нашей породы — от минус тридцати до плюс тридцати: немец при минус двадцати уже мерзнет.​

— Вот в чем разница, — терпеливо объясняет Николай Николаевич. — Большинство овчарок выводились как пастушьи: кавказская, среднеазиатская, бельгийская, немецкая. А эту создали именно как служебную. Задачу выполнили: собака крупная, сильная, способная работать и зимой, и летом и при этом не спорить с человеком, выполнять максимум задач. Лабрадор может водить слепого, но не охранять. Кавказец охраняет, но слепого не поведет. А восточник делает и то, и другое.

Н. Н. Богданов вспомнил известную историю о героической овчарке Джульбарсе, помогавшем бойцам во время Великой Отечественной войны разминировать Западную Европу: на его счету более семи с половиной тысяч фугасов (!). Отважный пес получил ранение — подорвался на мине. Говорят, на параде 1945 года Сталин отдал свой китель, чтобы солдаты пронесли Джульбарса мимо Мавзолея на руках, строевым шагом, не отдавая чести. Как однополчанина. Как бойца.​



Армия и собаки



Такие храбрые помощники окружали и самого Н. Н. Богданова в дни его армейской службы. Любовь к этой породе у него не случайна. После «учебки» в Чите он попал в Самарканд. В те годы выводили войска из Афганистана. И рядом всегда были они — восточники. Некоторые из армейских питомцев глядят с фотографий тех лет.​

— В армии начинаешь смотреть на вещи по-другому, — говорит он. — И на собак тоже. На их преданность. На то, чего они не могут сказать словами.

Собаки не исчезли из его жизни — наоборот, стали ее частью. Лада появилась первой. Потом, со второго помета, Николай Николаевич не удержался и оставил себе Хана. Потом Лада-младшая, и вот теперь Шанель.



Договор с Ханом



Сколько забавных и интересных случаев связаны в жизни Николая Николаевича с его питомцами! То, что в этом доме их любят, видно сразу. Они свободно ходят по территории, с ними занимаются, играют, обеспечивают ветеринарный уход. А уж как привязаны к хозяину! Вот главный человек для них. Абсолютная стопроцентная преданность. Но и дисциплина — без нее никуда.

Однажды Хан еще щенком в четыре утра вышел во двор и раскопал клумбу, что строжайше запрещено. Николай Николаевич убрал землю, отругал. Утром, отвозя жену Наталью на работу, сказал псу: «Плохо себя ведешь. Буду закрывать в вольере, пока не вернусь». Вернулся — выпустил. Поставил еду. Хан прошел мимо миски, зашел следом за хозяином в баню и сел напротив. Молча.​

— Я говорю: «Понял тебя. Если больше так не будешь, закрывать не стану», — вспоминает Николай Николаевич. — Он дал лапу. Вот так символично «пожали руки». После этого начал есть, а пока не помирились, к еде не притрагивался.

Жена Николая Николаевича Наталья к таким историям уже привыкла, а поначалу удивлялась. Как-то Лада, которой на тот момент было полгода, стояла рядом с пожилой мамой супруги. Та случайно оставила тапок в другой комнате. Хозяйка произнесла вслух, не думая: «Лада, смотри, бабушка тапочек забыла, принеси». Что и было сделано, хотя никто молодую собаку этому не учил. «Коля, она речь понимает», — позвонила мужу потрясенная жена.

И не только речь, но и жесты, даже человеческое настроение улавливают с ходу.



Как семья



Три собаки в одном доме — это не хаос. Это уклад. Когда Николай Николаевич идет гулять, в одной руке — три поводка, вторая свободна. Питомцы шагают рядом, по бокам, охраняют. Встречные прохожие, бывает, хватают своих маленьких собачек на руки еще издалека, хотя опасности нет. Умные, обученные животные просто так ни на кого не бросаются.

На море, в Крыму, на природе — собаки всегда рядом. С ними нет проблем в путешествиях. Однажды на пляже шестеро дворняжек облаяли Хана. Николай Николаевич остановился, почувствовав, что пес готов принять бой, просто поднял руку и помахал. Все шестеро замолчали и разошлись. Поняли, кто главный. Травмоопасной драки не случилось.

— Если бы люди знали, как правильно вести себя с собаками, может, и трагедий было меньше, — считает Н. Н. Богданов. — Это и в школе можно и нужно объяснять. А еще не стоит заводить собаку, если нет для нее подходящих условий.

Случались истории и посерьезней, например, когда Лада не пустила в дом парня, доставившего молоко. Он кинулся помочь хозяину донести продукты. Нет, никаких покусов не случилось, но умная Лада одним движением дала понять, что дальше двигаться незнакомцу не стоит. Николай Николаевич объясняет это еще и тем, что его восточники — чистопородные, чужой крови нет. Потому и нервная система крепкая.



Кому отдаете щенков?



Три помета Лады-старшей, один — младшей, итого около тридцати щенков разошлись по Липецкой области, Воронежу и дальше: родственникам, друзьям, знакомым знакомых. Сарафанное радио. Многие знают, как серьезно Н. Н. Богданов относится к чистоте породы.

Однажды покупатель предложил большие деньги за Ладу, а ее Николай Николаевич отдавать, конечно, не собирался.

— Она все поняла, подошла ко мне, села. Я молчу, — вспоминает он. — Смотрю, а у нее слезы. Конечно, отказал. Потом Наталье пересказываю эту историю, а Лада легла ей под ноги и заплакала. Буквально. Слезы из глаз.​ Да ты наша, говорю ей, успокойся. Никому тебя не отдадим!

Потомство этой умнейшей восточноевропейской овчарки радует других. Историями о том, какими сообразительными оказались щенки, покупатели делятся с хозяином. Ну а те, что живут поближе, и в гости заглядывают.

— Я кому щенков отдаю, говорю: «Мы теперь родственники», — шутит Николай Николаевич. — Первое, что спрашиваю: «Кормить-то есть чем? Порода серьезная. Я их кормлю только натуральным: говядина, каша, бульон, овощи. Как в армии — боевая единица должна быть здоровой. Сухой корм — это фастфуд».



Им памятник

надо поставить



Когда Николай Николаевич рассказывает о породе, о своих питомцах, в голосе появляется что-то особенное. Не просто увлеченность — убежденность, любовь!

— Кинологам, которые вывели эту породу, памятник надо поставить. Она хоть для спецслужб, хоть для семьи. Не спорит за лидерство. Берет под охрану всех — людей, животных, детей. Интеллект четырехлетнего ребенка. И самое главное: собака — единственное живое существо, которое ради человека отключает инстинкт самосохранения и безропотно отдает свою жизнь за него. Просто не все это понимают.

Под обаяние Лады, Хана и Шанель попадает каждый, кто знакомится с ними. И даже те, кто собак боится, через полчаса готовы обниматься и фотографироваться с питомцами Н. Н. Богданова.

Уходишь со двора — и табличка на воротах уже читается иначе. Вместо «Осторожно: злая собака» хочется видеть «Внимание: умная, обаятельная и воспитанная собака». Лучшая на свете, потому что ее здесь любят!