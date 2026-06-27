Елецкая ярмарка

Роман ДЕМИН

26 и 27 июня в Ельце до революции начинала работу ежегодная Тихвинская ярмарка, длившаяся, как правило, по пять дней.

Называлась она так в честь чудотворной Тихвинской иконы Богоматери. Ее список хранился в елецком Троицком мужском монастыре и очень почитался верующими.

На торжище проводившемся на огромной Сенной площади (ныне ее территорию занимают Комсомольский сквер, стадион «Труд» и площадь Революции) съезжались продавцы и покупатели не только из Орловской губернии (Елец тогда входил в ее состав), но и из соседних регионов.

Тут торговали преимущественно лошадьми, крупным и мелким рогатым скотом, а также различными изделиями местных мастеров — курительными трубками, сапогами из местной кожи, самими кожами, литьем (например, колоколами и колокольцами) елецкими кружевами, гармониками, холстиной, мылом, бумагой и прочими товарами.

На ярмарке, как правило, выступали балаганные артисты, потешавшие публику. Тут можно было хорошенько поесть и попить. Правда, в 1914 году во время введения «сухого закона» спиртное тут уже не продавали.

Свидетельством тому заметка из газеты «Елецкий вестник» того периода:

«Закончившаяся вчера пятидневная Тихвинская ярмарка прошла для торговцев очень хорошо, а еще лучше для городской управы: сбор за места и приведенный скот превысил прошлогодний почти на 300 руб. Замечательно, на ярмарке заметно было полное отсутствие пьяных и образцовый порядок царил все пять ярмарочных дней. Попытки тайной продажи водки были, но приставом 10-й части Диесперовым в самом начале изловлены два шинкаря, торговавших вразнос, и это отвадило других».

Как видим, ярмарка еще и пополняла городскую казну. В бюджет Ельца шел налог с продаж и поместовые сборы.