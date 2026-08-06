Настоящий полковник

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Один из самых активных общественников Ельца, председатель городского совета ветеранов органов безопасности, руководитель местного штаба общественной поддержки «Своих не бросаем», член совета ветеранов елецкой городской организации липецкого регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Юрий Васильевич Борисов удостоен почетного знака «За заслуги перед городом Ельцом».

Полковник в отставке Ю. В. Борисов четвертый год руководит штабом «Своих не бросаем», и в этом качестве старается не ограничиваться дежурными обязанностями: выступает с предложениями, организует, договаривается…

Юрий Васильевич — человек по характеру мягкий, но пробивной.

Полковник в отставке Ю. В. Борисов.

Комсомольская закалка

Неуемным человека не воспитаешь, таким надо родиться. Герой нашего повествования уже с юных лет был на виду. В былое время таких активных, инициативных и целеустремленных юношей и девушек неизменно ценили, выдвигали и продвигали. Комсомол стал стартовой площадкой в жизни сотен тысяч представителей советской молодежи.

Поэтому и первые значимые награды Ю. В. Борисова — Почетные грамоты ЦК ВЛКСМ — комсомольские.

Потом были другие, в том числе и за службу в Комитете госбезопасности СССР (затем в ФСБ России) — благодарность председателя КГБ СССР (1985 г.), медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2004 г.)…

Вообще заслуженных наград у Юрия Васильевича много и самых разных — только ведомственных и региональных свыше десятка. Но первые, комсомольские, пожалуй, наиболее точно определяют его характер: Ю. В. Борисов в юности как общественник начинал комсоргом (комсомольским организатором), сегодня его организаторские способности применяются на посту руководителя штаба «Своих не бросаем».

«Мы не одни»

Елецкому штабу общественной поддержки специальной военной операции «Своих не бросаем» в октябре будет 4 года. Он создавался под кураторством муниципалитета и горсовета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Поэтому изначально штаб и возглавил бывший председатель этого совета, полковник в отставке Александр Иванович Бурцев.

В марте 2023 года руководителем штаба избрали Ю. В. Борисова, человека в городе известного, энергичного и неутомимого. Собственно, и работают вместе с ним в подавляющем большинстве своем такие же социально активные ельчане — ветераны боевых действий, побывавшие в «горячих» точках, военной и специальной служб, труда, а также представители местных общественных организаций.Все это время мы теснейшим образом сотрудничаем с администрацией города, елецким городским общественным патриотическим движением «Мы из Ельца!», городским советом ветеранов, инициативными ельчанами, — говорит Ю. В. Борисов. — Задачи штаба — помочь военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, членам их семей, а также жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, штаб «Своих не бросаем» совместно с муниципалитетом, горсоветом депутатов организовывали сбор и отправку гуманитарной помощи жителям Курской области, подвергшимся нападению украинских боевиков и иностранных наемников.

Напомним, что штаб общественной поддержки «Своих не бросаем» расположен в здании корпуса детско-юношеского центра им. Б. Г. Лесюка (в прошлом — Дом пионеров и школьников, ул. Мира, 109), время его работы — с понедельника по субботу с 9 до 13 часов.

Как отметил Ю. В. Борисов, за время работы штаба гуманитарную помощь сюда принесли свыше полутора тысяч посетителей. Для сравнительно малонаселенного Ельца, убежден Юрий Васильевич, это очень существенная цифра с учетом того, что многие ельчане сотрудничают с другими волонтерскими объединениями, которых в городе довольно много. —Мы не одни, — говорит Ю. В. Борисов. — В Ельце порядка 20 добровольческих объединений, помогающих СВО, штаб старается координировать их работу, настраивать на поддержку друг друга. Допустим, одна группа собрала груз для отправки, но у них еще остается место. Тогда они звонят в штаб, мы с удовольствием делимся тем, что есть у нас.

К примеру, штаб плодотворно сотрудничает с группой «Помощь Zащитникам. Мы из Ельца» (газета «Красное знамя многократно писала о нее работе). По словам Юрия Васильевича, у них вообще целая добровольческая «империя». Случается, отправляется от штаба груз в госпиталь, так они предлагают от своих «кулинарных войск» пирожки, наделают пельменей… А штаб им, когда есть потребность, передает маскировочные сети, которые доставляются потом на передовую.

Казаки из Елецкого муниципального округа ежемесячно ездят с гуманитаркой в зону действия СВО, и штаб «Своих не бросаем» регулярно пополняет их груз — доукомплектовывает медикаментами, водой, продуктами и многим другим: фронт един, воюющие ребята — все наши, земляк или нет — какая разница.

Через штаб «Своих не бросаем» большие партии гуманитарного груза отправлялись в Горловку, город-побратим Ельца. Особенно горловчане благодарили ельчан за овощи.

Будни штаба

Для реализации задач, стоящих перед штабом, открыт спецсчет для перечисления добровольных взносов, ведутся специальные реестры поступления денежных и материальных средств.

Во время проведения частичной мобилизации специалисты штаба — ветераны военной службы, юристы и психологи помогали мобилизованным и их родственникам разобраться в правомерности призыва, комплектации документов мобилизованного, разъясняли его права и обязанности…

Сейчас специалисты «Своих не бросаем» консультируют и информируют участников СВО и членов их семей по вопросам, как связанным с проведением специальной военной операции, так и по другим, так сказать, житейским, насущным. Как сообщил Ю. В. Борисов, на данный момент в штаб поступило около 2,6 тысячи обращений, 80% из которых решены положительно.

Еженедельно рабочая группа штаба собирает и анализирует данные о потребностях, поступающих от командиров конкретных воинских частей, закупает необходимое имущество. На сегодняшний день от них пришло почти 200 заявок, большинство отработано. —По возможности стараемся закупать и доставлять все, что запрашивают, — отметил Юрий Васильевич.

С начала работы этого добровольческого объединения по линии штаба только в денежном исчислении собрано и передано гуманитарки на 39 миллионов рублей. —Точно подсчитать объемы помощи, поступившей к нам от граждан, учебных заведений, ряда предприятий в виде необходимых фронту товаров, просто невозможно, — признается Ю. В. Борисов. — Наверное, если все это перевести на деньги, сумма получится на порядок выше. Хотелось бы отметить муниципальное управление образования, которое возглавляет Г. А. Воронова: очень большие объемы гуманитарной помощи поступают в штаб «Своих не бросаем» от городских образовательных учреждений, — продолжает Юрий Васильевич. — Кроме того, в школах регулярно организуются встречи с героями СВО. Также благодарю ФКУ ИК-4, с которым мы тоже тесно сотрудничаем: осужденные исправительной колонии из поставляемого нами материала плетут маскировочные сети и помногу.

Помогают предприятия

В течение всех лет работы штаба «Своих не бросаем» его волонтеры лично доставляют гуманитарную помощь участникам СВО. Вначале это были рейсы в учебные части, где проходили подготовку наши мобилизованные, а затем — на территории зон проведения спецоперации. Несколько партий гуманитарного груза сформированы и отправлены в госпитали Минобороны. Также по линии штaбa оказывается помощь жителям новых и приграничных территорий.

В доставке грузов штабу «Своих не бросаем» содействуют городские предприятия, среди которых Юрий Васильевич особо выделил ПАО «Энергия» и АО «Елецгидроагрегат».

Не только поддержка СВО

Штаб «Своих не бросаем» и елецкое городское общественное патриотическое движение «Мы из Ельца!» (кстати сказать, его руководитель А. М. Бочаров также удостоен почетного знака «За заслуги перед городом Ельцом») выступили инициаторами капитального обновления могилы Бориса Михайловича Сидельникова, того самого нашего земляка, написавшего на рейхстаге знаменитую надпись. Инициативу активно поддержали в администрации города (это было еще при Е. В. Боровских). Сейчас могилу Б. М. Сидельникова можно назвать настоящим мемориалом.

Что в планах

Юрий Васильевич не только грамотный организатор и умелый переговорщик (качество для руководителя волонтерского штаба бесценное!), он еще и генератор идей. —Считаю, хорошо себя зарекомендовала практика проведения совещаний с руководителями добровольческих групп, которые организовывал штаб совместно с администрациями, Советами депутатов города Ельца и Елецкого округа, — убежден Ю. В. Борисов. — Там по-деловому обсуждались взаимодействие волонтеров и другие назревшие проблемы. Хотелось бы продолжить проводить такие полезные мероприятия без лишнего пафоса и заорганизованности: это только на пользу волонтерскому движению.

Важно отметить, что к предложениям, поступающим от объединения «Своих не бросаем», прислушиваются.

По инициативе участниц штаба, матерей погибших воинов С. Н. Орловой и А. А. Манюковой, городские власти приняли решение о создании аллеи Славы на городском кладбище, где хоронят только воинов, погибших в ходе специальной военной операции. Силами волонтерских объединений здесь регулярно проводятся субботники. —При формировании нового состава городского совета ветеранов туда обязательно надо включить активных ветеранов — участников СВО, — убежден Ю. В. Борисов.

Кроме того, Юрий Васильевич считает, что елецкому городскому совету ветеранов войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов нужно активно участвовать в продвижении идеи создания сквера Славы елецкого края, где следует увековечить имена великих ельчан, прославивших город своими делами и поступками в различных сферах деятельности. Место для него уже предложено — сквер воинов-интернационалистов. Соответствующее обращение направлено в администрацию города и горсовет депутатов.

В перспективе — и издание книги о наших замечательных земляках. Материал уже собран, но для выпуска издания в хорошем оформлении, чтобы было не стыдно презентовать гостям Ельца или вручать при награждении в качестве памятного подарка, требуются средства и немалые.

…Для Юрия Васильевича все эти проекты — не пустой звук, он делает все возможное, для того чтобы они стали явью: пишет обращения, ходит по кабинетам, встречается, общается, договаривается.

Добиваться нужного результата приучила служба: настоящий полковник должен всегда доводить начатое до конца и успешно, с пользой для общего дела.