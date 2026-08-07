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Путешествие в XVII век

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Научный сотрудник елецкого краеведческого музея, музея воинской славы В. Г. Шатков посетил Российский государственный архив древних актов (РГАДА), чтобы изучить ряд документов, отсылающих к прошлому Ельца.
Как сообщили в краеведческом музее, Всеволод Георгиевич работал с делами из фонда № 210. В нем хранятся документы Разрядного приказа, в ведении которого находились многие вопросы, связанные с военной историей Юга России. Именно в его юрисдикции находился Белгородский разряд — административная и военная территориальная единица Российского царства, куда в XVII в. входили Елец и Елецкий уезд.

Научный сотрудник елецкого краеведческого музея, музея воинской славы В. Г. Шатков за работой в РГАДА. (Фото МБУК «Елецкий городской краеведческий музей».)

Документы, изученные В. Г. Шатковым, относятся к периоду Азовских походов Петра I 1695 — 1696 гг., в которых служилое население Елецкого уезда принимало непосредственное участие. Ельчане под руководством воеводы Б. П. Шереметева выступали в поход вместе с Белгородским разрядным полком на турецкие крепости в нижнем течении Днепра в 1695 г. В 1696 г., во время строительства первого русского галерного флота, Елец выставлял в два-три раза больше служилых людей на струговую повинность, чем практически все соседние города.
Изучение массива делопроизводственных документов, связанных с военными походами российских государей, позволяет выяснить детали, которые расширяют и углубляют известную нам ратную историю Ельца.

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