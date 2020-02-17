Р. В. Демин — лауреат премии СЖР

В московском театре «Новая опера» прошла торжественная церемония чествования лауреатов высшей награды в области журналистки РФ — премии «Золотое перо России». В их числе был и редактор елецкой городской газеты «Красное знамя» Р. В. Демин.

Праздник проходил в рамках ежегодного всероссийского «Бала прессы». В ходе мероприятия премии удостоилось 23 работника СМИ из разных регионов нашей страны в трех номинациях: «Легенда российской журналистики», «Золотое перо» и «За профессиональное мастерство».

В числе награжденных — главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Николаевич Гусев, журналист-международник Георгий Иванович Зубков, автор и ведущий программы «Добров в эфире» телеканала «РЕН ТВ» Андрей Станиславович Добров, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Николаевич Баранец, автор и ведущий программы «Расследование Эдуарда Петрова» ВГТРК Эдуард Викторович Петров.

Главный редактор газеты «Красное знамя» Роман Вениаминович Демин стал лауреатом премии «Золотое перо России» за серию публикаций о героях Великой Отечественной войны и патриотах своей страны, а также за реализацию социально значимых редакционных проектов. Ему вручили соответствующий Диплом и именной хрустальный знак с эмблемой СЖР и надписью: «За профессиональное мастерство».

Виновников торжества поздравляли депутаты Госдумы, государственные и общественные деятели.

Подводя итоги «Бала прессы», председатель Союза журналистов России Владимир Геннадьевич Соловьев пожелал всем участникам праздника здоровья, благополучия и новых творческих успехов.