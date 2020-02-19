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Бессмертный полк

Дегтев Сергей Васильевич

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Мой дедушка родился в 1920 году в Ельце. В ряды Красной Армии был призван в 1940 году. Вначале нес службу на авиабазе ВВС Краснознаменного Балтийского флота в Кронштадте мастером авиавооружения. Пригодились навыки слесарного дела, приобретенные во время гражданской жизни. Она внесла свои коррективы в его дальнейшую судьбу.
Когда началась Великая Отечественная война, Сергей Васильевич был переведен в батальон автоматчиков — 260-й особый отряд морской пехоты. Бригада, в которой воевал дед, сражалась с фашистами на подступах к Ленинграду. Морпехам приходилось прочесывать окрестности города, деревни, поселки, прибрежную территорию Балтийского моря, делать вылазки в тыл врага, ловить и уничтожать диверсантов, мародеров. Дедушка был награжден медалью «За оборону Ленинграда». Помимо нее, у него еще орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
Когда рассказывал о войне, эмоций не сдерживал. Всегда желал, чтобы будущие поколения никогда не испытали подобных ужасов, но при этом не забывали о цене, которую наш народ заплатил за Победу.
В трудовой книжке деда указано лишь одно место работы — локомотивное депо. Сначала он был помощником машиниста, затем — машинистом. Отмечен званием и медалью «Ветеран труда».
Я всегда вспоминаю своего деда с любовью и благодарностью. Его не стало в 1995 году в возрасте 74 лет.
И. ПИЛЯЕВ,
внук.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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