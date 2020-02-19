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Бессмертный полк

Дегтев Валериан Николаевич

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Это мой дед. Он родился в Ельце 24 февраля 1924 года. О войне вспоминать не любил, даже выпив стопку, на мои детские расспросы лишь щурил глаза и добродушно улыбался. Помнится, я рассматривал покалеченную кисть и спрашивал:

  • Дедушк, это кто тебя так?
    Он со своей всегдашней спокойной улыбкой неспешно отвечал:
  • Да так, немец один…
  • Дедушк, а на войне страшно было? — не унимался я.
  • Страшно, внучек, — и просто кивал головой, продолжая улыбаться, вот только глаза его как-то грустнели.
    Приход фашистов, а потом и освобождение Ельца его семья пережила в городе, в маленьком домике, когда-то стоявшем неподалеку от пересечения улиц М. Горького и К. Маркса. Дедушкина младшая сестра Александра рассказывала: когда немцы пришли в Елец, Валя Дегтев вместе с друзьями резали телефонные провода, проложенные фашистами прямо по улицам города. И о том, как его за это ругала мать. А еще о том, как гитлеровцы однажды едва не увели брата из дома. Один из них во время какой-то проверки наставил на него автомат, произнес: «Партизанен…» — и угрожающе мотнул головой в сторону в двери: мол, пошел на выход. Спасла деда моя прабабушка Лариса, которая в буквальном смысле слова повисла на сыне и, тыкая немцам документ о его рождении, убедила их, что перед ними совсем еще мальчишка.
    В 1942 году этого мальчишку призвали в армию и направили на краткосрочные курсы младших командиров. А вскоре новоиспеченный младший лейтенант В. Дегтев отбыл на фронт, где командовал пехотной ротой.
    О том, как и где воевал дед, в нашей семье, увы, знают совсем немного. Мама, например, помнит его рассказ о шальном снаряде, упавшем едва ли не в нескольких метрах от того места, где ее отец стоял вместе с товарищем. После взрыва внутренности его собеседника остались на ветвях ближайшего кустарника, а лейтенанту Дегтеву повезло, его лишь слегка контузило.
    Знаю, что ранен дедушка был в 1943 году во время операции по освобождению украинского города Белая Церковь. Сказал бы ему тогда кто-нибудь, что в ХХI веке это будет чужая земля, он наверняка б не поверил.
    Во время штурма роте Валериана Дегтева поставили задачу захватить церквушку, белевшую на окраине города. С ее колокольни бил фашистский пулемет. Дед поднял своих бойцов в атаку, наверное, вскинул руку, и тут в нее угодила немецкая разрывная пуля…
    В итоге со своей задачей красноармейцы справились, а вот их командира пришлось после боя отправить в госпиталь. Врачи ампутировали ему палец, да и вся кисть руки перестала работать нормально, ранение пришлось в лучевую кость. В общем, отвоевался лейтенант В. Дегтев.
    Несколько осколков металла врачи так и не удалили, и когда менялась погода, деда всегда мучила боль.
    Вернувшись домой, дедушка поначалу работал (не представляю, как) водителем, восстанавливал елецкий пивзавод. А уйдя на заслуженный отдых, продолжал трудиться в зеленстрое (была такая организация), делая цветы и венки из металла и бумаги. У него это ловко получалось, несмотря на ранение.
    Умер В. Н. Дегтев в марте 2006 года, немного не дожив до своего любимого праздника Дня Победы. Он был награжден орденом Красной Звезды и двумя боевыми медалями. Хороший был у меня дед — любящий, добрый, мудрый и улыбчивый.
    Р. ДЕМИН,
    внук.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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