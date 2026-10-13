В Елецком округе продолжается реконструкция двух региональных дорог, ведущих к небольшим селам: Голиково — Задонье — Задоньевский и Талица — Колосовка — Ивановка. Оба объекта были включены в план работ в связи с неоднократными обращениями местных жителей. Финансирование проектов осуществляется в рамках региональной государственной программы «Развитие транспортной системы Липецкой области».

Дорога между Голиково и Задоньевским протяженностью 10,5 км до сих пор была щебеночной. После реконструкции здесь появится асфальтобетонная проезжая часть. Интенсивность движения на этом участке невысокая, но более комфортный маршрут серьезно сократит путь жителям нескольких населенных пунктов — Черкассы, Ериловка, Голиково, Задонье — к областному центру и сделает эти села более доступными для социальных и аварийных служб.

Сейчас подрядчик занимается планирует земляное полотно, укладывает и уплотняет песчано-подстилающий слой и два слоя щебня. Для этих работ необходимо большое количество материала — порядка 40 тыс. кубометров песка и 24 тыс. тонн щебня. Толщина дорожного пирога составит около 70 см. На каждом этапе качество работ, включая применяемые материалы, геометрические параметры, уклон и коэффициент уплотнения, проверяет как сам подрядчик, так и независимый строительный контроль. Техническая готовность объекта составляет около 30%.

В настоящее время на трассе Талица — Колосовка — Ивановка ведется строительство подстилающих слоев дорожного полотна. Общая длина участка составляет 5,6 километра. Новое асфальтобетонное покрытие существенно повысит уровень комфорта для жителей Ивановки. Завершение работ по обоим объектам, согласно условиям контрактов, планируется на 2027 год.

«Дороги к селам должны быть современными и безопасными. В Елецком округе мы реконструируем сразу две региональные трассы — по обращениям самих жителей. Это тот результат, ради которого мы работаем: чтобы до больницы, школы и областного центра можно было добраться с комфортом в любое время года», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.