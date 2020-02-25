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Бессмертный полк

Дунаев Иван Иванович

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Это мой дед. Я родилась после его смерти, но из рассказов старших мне известно, что родился он 5 сентября 1925 года в деревне Колосовке Елецкого района. Рано осиротел.
На фронт Ивана призвали 20 апреля 1943 года и служил он в разведке до 30 апреля 1945 года. За выполнение опасных заданий награжден медалями.
По возвращении с фронта в июле 1945 года женился на Соколовой Анне Михайловне, моей бабушке. Они воспитали трех сыновей и дочку. Сыновья после армии служили в органах МВД. А в трудовой книжке самого Ивана Ивановича имеется запись о том, что с 1.10.1945 г. по 1.09.1970 г. непрерывно служил в органах МВД СССР — 24 года и 11 месяцев, неоднократно отмечен наградами. Мой дедушка, по словам родственников и знакомых, был человеком добрым, чутким, отзывчивым, веселым, любящим жизнь. Фронтовая служба, работа в МВД отразились на его здоровье: после выхода на заслуженный отдых в возрасте 45 лет мой дедушка прожил всего 2 месяца, 5 декабря 1970 года он умер. Все мы, его дети, внуки, правнуки, очень гордимся им и храним память о нем, нашем герое.
Е. РАССОХИНА,
внучка

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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