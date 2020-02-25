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Бессмертный полк

Дурнов Герасим Михайлович

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Последний для себя номер родной газеты заместитель редактора «Красного знамени» Герасим Дурнов подписал в свет поздно вечером 21 июня 1941 года. А утром началась война.
По ускоренной программе в тамбовском училище Г. М. Дурнов прошел офицерскую подготовку, стал командиром роты противотанковых орудий. Погиб в бою на Курской дуге в начале 1942 года. Это все, что о нем известно. Эстафету отца в редакции принял его сын Владимир, который долгие годы работал в «КЗ» фотокором.

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