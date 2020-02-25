новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Бессмертный полк

Дюкарев Петр Никитович

0 0

Мой папа — кадровый военный, участник Великой Отечественной войны — родился в 1913 году в Ростовской области. Семья была многодетной, и он, окончив горно-промышленное училище, рано начал работать на шахте. Без отрыва от производства закончил горный техникум. В 1937 году был призван в ряды Красной Армии и свою дальнейшую жизнь посвятил служению и защите Родины. После окончания Ростовского артиллерийского училища в звании лейтенанта с семьей был отправлен нести службу на финской границе.
Когда началась Великая Отечественная, отправил семью в тыл, сам воевал на Ленинградском фронте. Участвовал в боях за оборону города и боевых операциях по прорыву его блокады.
Папа был начальником разведки 3-й тяжелой гаубичной артиллерийской Краснознаменной бригады. Вот как о его воинском подвиге рассказано в одном из наградных листов: «Достоин награждения орденом Отечественной войны I степени за то, что в подготовительный период к наступлению севернее Тарту своей беззаветной храбростью сумел в короткий срок, за три дня, изучить систему обороны противника, выявить его огневые точки, опорные узлы сопротивления. Он за этот период обнаружил и дал точное положение двух наблюдательных пунктов противника, трех пулеметов в окопе, одного орудия ПТО, врытого в землю танка. Он образцово поставил дело разведки в дивизионах. Капитан Дюкарев для уточнения отдельных целей выходил в передние траншеи пехоты и оттуда вел наблюдение, уточняя и изучая отдельные детали о противнике. Добытый материал в результате упорного и бесстрашного труда капитана Дюкарева помог штабу правильно спланировать огонь. С началом артподготовки капитан Дюкарев, выдвинувшись на самый передний край, вел наблюдение за противником, непрерывно давая информацию о противнике и действиях войск, чем давал возможность командованию принимать правильные решения. С продвижением пехоты и танков вперед капитан Дюкарев с радиостанцией не отставал от наступающих подразделений и давал своевременные и очень ценные целеуказания, а подчас брал инициативу в свои руки и вел огонь по отступающему или пытающему окопаться противнику. Так, например, под Пярну противник задержался, артиллерия и минометы вели губительный огонь. Дюкарев, видя скопление пехоты и стреляющую батарею, под ураганным огнем быстро подготовил данные и открыл огонь, уничтожив до 30 солдат и минометную батарею. В последующих боях капитан Дюкарев все время впереди, бесстрашно и мужественно выполнял задачи разведчика в наступательном бою».
Так было и в боях за освобождение Прибалтики, битве за Кенигсберг, в Польше. Закончил папа войну в Берлине. Награжден тремя орденами Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и другими. После войны он продолжил военную службу в Калининграде, а закончив ее, переехал с семьей в Елец.
Наш папа был прекрасным семьянином: вырастил двух дочерей, с удовольствием нянчился с тремя внуками и радовался правнучкам. С мамой, Анастасией Васильевной, они прожили более 50 лет в любви и согласии, деля все трудности и невзгоды послевоенной жизни. Дочек своих воспитали достойными людьми, дали возможность получить высшее образование.
Папа всегда был честным, порядочным, принципиальным и интеллигентным человеком. На службе внимательно относился к подчиненным, очень дорожил дружбой боевых товарищей. Он не любил рассказывать о войне — тяжелы были воспоминания об ушедших однополчанах. В нашем семейном альбоме хранятся фотографии военных лет, где он запечатлен со своими боевыми друзьями в редкие минуты затишья. Папы уже давно нет с нами, но эти фотографии для детей, внуков, правнуков — бесценные реликвии и память о дорогом человеке. Мы всегда будем помнить о тех, благодаря кому живем под мирным небом.
В. ЧЕРНЕЦОВА,
дочь.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Дякин Василий Николаевич

Дюкова Зинаида Васильевна

Дюков Григорий Васильевич

Дюков Иван Васильевич

Дюкарев Иван Александрович

1 из 20

Подписывайтесь на нас @kznam_ru