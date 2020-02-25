Дюкарев Петр Никитович

Мой папа — кадровый военный, участник Великой Отечественной войны — родился в 1913 году в Ростовской области. Семья была многодетной, и он, окончив горно-промышленное училище, рано начал работать на шахте. Без отрыва от производства закончил горный техникум. В 1937 году был призван в ряды Красной Армии и свою дальнейшую жизнь посвятил служению и защите Родины. После окончания Ростовского артиллерийского училища в звании лейтенанта с семьей был отправлен нести службу на финской границе.

Когда началась Великая Отечественная, отправил семью в тыл, сам воевал на Ленинградском фронте. Участвовал в боях за оборону города и боевых операциях по прорыву его блокады.

Папа был начальником разведки 3-й тяжелой гаубичной артиллерийской Краснознаменной бригады. Вот как о его воинском подвиге рассказано в одном из наградных листов: «Достоин награждения орденом Отечественной войны I степени за то, что в подготовительный период к наступлению севернее Тарту своей беззаветной храбростью сумел в короткий срок, за три дня, изучить систему обороны противника, выявить его огневые точки, опорные узлы сопротивления. Он за этот период обнаружил и дал точное положение двух наблюдательных пунктов противника, трех пулеметов в окопе, одного орудия ПТО, врытого в землю танка. Он образцово поставил дело разведки в дивизионах. Капитан Дюкарев для уточнения отдельных целей выходил в передние траншеи пехоты и оттуда вел наблюдение, уточняя и изучая отдельные детали о противнике. Добытый материал в результате упорного и бесстрашного труда капитана Дюкарева помог штабу правильно спланировать огонь. С началом артподготовки капитан Дюкарев, выдвинувшись на самый передний край, вел наблюдение за противником, непрерывно давая информацию о противнике и действиях войск, чем давал возможность командованию принимать правильные решения. С продвижением пехоты и танков вперед капитан Дюкарев с радиостанцией не отставал от наступающих подразделений и давал своевременные и очень ценные целеуказания, а подчас брал инициативу в свои руки и вел огонь по отступающему или пытающему окопаться противнику. Так, например, под Пярну противник задержался, артиллерия и минометы вели губительный огонь. Дюкарев, видя скопление пехоты и стреляющую батарею, под ураганным огнем быстро подготовил данные и открыл огонь, уничтожив до 30 солдат и минометную батарею. В последующих боях капитан Дюкарев все время впереди, бесстрашно и мужественно выполнял задачи разведчика в наступательном бою».

Так было и в боях за освобождение Прибалтики, битве за Кенигсберг, в Польше. Закончил папа войну в Берлине. Награжден тремя орденами Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и другими. После войны он продолжил военную службу в Калининграде, а закончив ее, переехал с семьей в Елец.

Наш папа был прекрасным семьянином: вырастил двух дочерей, с удовольствием нянчился с тремя внуками и радовался правнучкам. С мамой, Анастасией Васильевной, они прожили более 50 лет в любви и согласии, деля все трудности и невзгоды послевоенной жизни. Дочек своих воспитали достойными людьми, дали возможность получить высшее образование.

Папа всегда был честным, порядочным, принципиальным и интеллигентным человеком. На службе внимательно относился к подчиненным, очень дорожил дружбой боевых товарищей. Он не любил рассказывать о войне — тяжелы были воспоминания об ушедших однополчанах. В нашем семейном альбоме хранятся фотографии военных лет, где он запечатлен со своими боевыми друзьями в редкие минуты затишья. Папы уже давно нет с нами, но эти фотографии для детей, внуков, правнуков — бесценные реликвии и память о дорогом человеке. Мы всегда будем помнить о тех, благодаря кому живем под мирным небом.

В. ЧЕРНЕЦОВА,

дочь.

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