Дюков Иван Васильевич

Войну встретил старшиной во время прохождения срочной службы в армии. Иван Дюков тогда был шофером отдельного истребительного противотанкового батальона. На Ленинградском фронте в сентябре 1942 года дядю контузило, а через год, уже на 1-м Украинском, — еще раз.

В апреле 1945-го Иван Дюков одним из первых переправил свое орудие на южный берег реки Одер и ворвался в город Моравска Острава (Чехословакия, ныне это чешский город Острава), тем самым обеспечив своевременную поддержку артиллеристским огнем наступающей пехоты. Расчет Дюкова в том бою уничтожил 3 пулеметные точки и 36 гитлеровцев. Старшину представили к ордену Красной Звезды.

Демобилизовавшись после окончания Великой Отечественной войны, Иван Васильевич продолжал работать шофером. Но его здоровье было уже сильно подорвано — сказалось боевое прошлое. В августе 1953 года дядя умер, не дожив до 35 лет и оставив жену с 4-летним сыном Валерой.

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