Дюков Григорий Васильевич

В Великой Отечественной участвовал с первых дней войны. До ноября 1943 года сражался на Центральном фронте, потом — на 1-м Украинском. Занимался заготовкой продуктов, нередко — в непосредственной близости от расположения противника. Награжден медалью «За боевые заслуги».

После войны дядя работал в аргамаченском карьере, за добросовестный труд ему неоднократно вручали грамоты и благодарности. С женой Марией они вырастили и воспитали троих детей. В декабре 1994 года Григория Васильевича не стало.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#