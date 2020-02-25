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Бессмертный полк

Дюков Григорий Васильевич

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В Великой Отечественной участвовал с первых дней войны. До ноября 1943 года сражался на Центральном фронте, потом — на 1-м Украинском. Занимался заготовкой продуктов, нередко — в непосредственной близости от расположения противника. Награжден медалью «За боевые заслуги».
После войны дядя работал в аргамаченском карьере, за добросовестный труд ему неоднократно вручали грамоты и благодарности. С женой Марией они вырастили и воспитали троих детей. В декабре 1994 года Григория Васильевича не стало.

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