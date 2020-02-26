Звонарев Михаил Григорьевич

Мой дядя родом из Донецка. Потом по воле судьбы переехал в Елец.

В 1941 году, отпраздновав выпускной вечер, получил повестку о призыве в армию. Закончил курсы младших командиров и вскоре младший лейтенант уже был направлен на фронт. Бабушка рассказывала, что его подразделение как-то проходило через Елец и он забежал повидаться с мамой и сестрой. Перед ними предстал худой уставший боец в валенках без подошвы. Накормили, согрели, заменили валенки…

Михаил Григорьевич был награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией» и другими. Получил ранение в руку, отчего она в локте не сгибалась, из-за простреленных легких иногда кашлял кровью. В 1944-м году его комиссовали.

После войны работал в прокуратуре Становлянского района, затем, закончив юридический факультет Воронежского университета и высшие курсы в Ленинграде, работал заведующим юридической консультацией в Ельце. В возрасте 50 лет ушел из жизни, не пережив второго инфаркта.

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