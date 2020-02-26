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Бессмертный полк

Звонарев Григорий Петрович

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Это мой дед по маминой линии. Родом из Курской области, 1900 года рождения. Грамоту учил в церковно-приходской школе. Участник гражданской войны. До начала Великой Отечественной работал машинистом паровоза. На фронте — с самых первых дней, воевал в гвардейской роте разведчиком. Ходил добывать для командования «языков», что было не только трудно, но и опасно.
О войне дед рассказывал мало, не любил смотреть фильмы о военных событиях. По характеру меж тем был веселым, дружил с шуткой, до войны играл на гармошке. Но однажды я видел, как дед плакал.
Его заинтересовал эпизод из фильма «Живые и мертвые». Там есть кадры: солдат на машинах везут на переформирование, и в этот момент прорвались немецкие танки, уничтожили мост, через который должны были проехать «полуторки», и стали давить, в упор расстреливать безоружных людей. Оказалось, что точно в такую же передрягу попадал и мой дед. Почти все погибли, сам он был контужен, ранен, лежал без сознания, и все считали его погибшим. Бабушка получила извещение, что дед похоронен в братской могиле у д. Кристилки Смоленской области. Она плакала, горевала по деду — он был хорошим человеком, прекрасным семьянином, они любили друг друга. А потом пришло письмо из московского госпиталя, от самого деда, в котором он написал, что бойцы проходящего подразделения случайно обнаружили его в тяжелом состоянии, но живого! Бабушка тогда не поверила: почерк был другой и попросила прислать фото…
После госпиталя — опять фронт, изнуряющая тяжелая работа, ранения, контузии. С фронта вернулся весь израненный. На одной руке не было части мышцы, в ноге засел осколок, рядом с ухом перебита кость, что привело к сильной глухоте. Из-за этого деду пришлось поменять профессию — из машинистов паровоза, закончив курсы, перешел в контролеры-ревизоры пассажирских поездов. Только в 1962 году, когда боли в ноге стали беспокоить очень сильно, в железнодорожной больнице деда прооперировали — нашли все же осколок и удалили его. Однако после этого он прожил недолго — умер в 1966 году: сказались ранения, контузии, перенесенные военные невзгоды.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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