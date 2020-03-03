Караваев Андрей Павлович

Родился в крестьянской семье в Долгоруковском районе. Участвовал в финской войне, затем был призван на Великую Отечественную. Командовал минометным расчетом. Домой вернулся в 1945 году. Было много наград, но, увы, со временем они все растерялись. Работал слесарем по ремонту оборудования в локомотивном депо и на элементом заводе, на «Эльте» — плотником.

Не любил рассказывать о войне, всегда уходил от этих расспросов. Зато был мастером на все руки, мог сам дом построить. К нему постоянно обращались знакомые, соседи — помочь, отремонтировать, что-то сделать. Никому не отказывал, но и денег никогда за свою работу не брал. Был уважаемым человеком.

КАРАВАЕВЫ,

сын и внук.