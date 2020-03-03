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Бессмертный полк

Караваев Андрей Павлович

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Родился в крестьянской семье в Долгоруковском районе. Участвовал в финской войне, затем был призван на Великую Отечественную. Командовал минометным расчетом. Домой вернулся в 1945 году. Было много наград, но, увы, со временем они все растерялись. Работал слесарем по ремонту оборудования в локомотивном депо и на элементом заводе, на «Эльте» — плотником.
Не любил рассказывать о войне, всегда уходил от этих расспросов. Зато был мастером на все руки, мог сам дом построить. К нему постоянно обращались знакомые, соседи — помочь, отремонтировать, что-то сделать. Никому не отказывал, но и денег никогда за свою работу не брал. Был уважаемым человеком.
КАРАВАЕВЫ,
сын и внук.

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