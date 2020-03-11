Киреева Клавдия Ивановна

Хочу рассказать о семье Киреевых, где сразу четверо детей — три брата и сестра — с самого начала Великой Отечественной войны ушли на фронт.

Это мои дяди и тетя. Константин Иванович, самый старший из них, прошел всю войну, участник боев за Москву, освобождал Белоруссию, награжден боевыми орденами и медалями. Его брат Николай Иванович — морской десантник, отстаивал Одессу и Севастополь. Был тяжело ранен, но выжил. После войны в День Победы участвовал в парадах в этих городах. Третий брат, Виктор Иванович, погиб на Орловско-Курской дуге (фото не сохранилось). Их сестра Клавдия Ивановна прошла военными дорогами от Ельца до границы с Польшей. После войны преподавала в суворовском училище, которое позже перевели в Свердловск. Вернувшись обратно, работала в школе № 23.

Сегодня никого из них уже нет в живых. Но мы помним о них всегда.

З. СЫТКИНА,

племянница.

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