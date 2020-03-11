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Бессмертный полк

Климонова Валентина Афанасьевна

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Родилась в 1921 году в Елецком районе в большой, дружной семье. Нас было 3 сестры и 4 брата. Отец работал кузнецом, мама растила детей и работала в колхозе. Валя была старшей, во всем помогала маме. Буквально перед войной окончила курсы медсестер. Горвоенкомат даже домой не отпустил: сформировали передвижной госпиталь — и на фронт. Всю войну медики на передовой — собирали раненых, тяжелых отправляли в тыл, легких оставляли и сами ставили на ноги. Отдыха не знали и насмотрелись на горе и несчастья на всю оставшуюся жизнь. Валентина, как ни просили, о войне почти ничего никогда не рассказывала, только вздыхала и плакала.
Ее мобилизовали только в 1946 году. Работала в Ельце с детьми дошкольного возраста. Вышла замуж, в семье росли две дочери и сын. Из жизни ушла на 91-м году жизни. Остались внук и внучки, которые помнят о бабушке.
В. КЛИМОНОВ,
брат.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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