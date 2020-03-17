«ЗНАНИЕ – ЗАЩИТА!»
Часто задаваемые вопросы по профилактике коронавируса.
- Семья вернулась из Италии (ОАЭ, Грузии). Симптомов коронавируса нет. На работе заставляют пройти профилактику в течение 2-х недель. Что делать?
- Как оформить больничный?
По рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) требуется медицинское наблюдение в условиях обсерватора гражданам, прибывшим из КНР, Ирана, Кореи, Италии, Германии, Франции, Испании в случаях, если невозможно организовать изоляцию на дому по месту жительства (при наличии в семьях контактных лиц старше 60-ти лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, в случаях проживания в общежитиях, коммунальных квартирах и т.д.). На это время выдается листок временной нетрудоспособности.
Граждане, прибывшие из иных стран, где регистрируется новая коронавирусная инфекция, подлежат временной изоляции на дому (14 дней с момента прибытия) согласно предписанию Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.
Если Вы вернулись из-за рубежа, сообщите на горячую линию 8 800 450 48 48. Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области будет направлено предписание на поликлинику по месту жительства, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора медицинскими работниками поликлиники по месту жительства будет обеспечена выдача листков временной нетрудоспособности на дому.
- Как и когда проводят лабораторные обследования?
Если гражданин находится в режиме самоизоляции на дому — лабораторное обследование ему проводят на дому медицинские работники поликлиники по месту жительства.
Если гражданин находится в обсерваторе — лабораторное обследование осуществляется медработниками обсерватора.
Если во время самоизоляции у человека поднялась температура, появились признаки ОРВИ — необходимо вызвать врача на дом. Вечером или в воскресенье- вызвать скорую помощь. Обязательно предупредить, что гражданин находится в режиме самоизоляции.
- Семья вернулась из Таиланда. Ребенка не принимают в детский сад. Рекомендовано побыть дома две недели. Что делать?
Граждане, прибывшие из иных стран, где регистрируется новая коронавирусная инфекция, подлежат временной изоляции на дому (14 дней с момента прибытия) согласно предписанию Управления Роспотребнадзора по Липецкой области. Медицинскими работниками поликлиники по месту жительства на основании предписания Управления обеспечена выдача листков временной нетрудоспособности на дому, детям выдаются справки в ДОУ или школу.
- Что делать работодателю, когда сотрудники возвращаются из-за границы? Порядок оформления?
Если сотрудник вернулся из-за рубежа, необходимо сообщить на горячую линию 8 800 450 48 48. Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области будет направлено предписание на поликлинику по месту жительства, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Медицинскими работниками поликлиники по месту жительства на основании предписания будет выдан листок временной нетрудоспособности гражданину на дому.
- Где можно сдать анализ на коронавирус (платно или бесплатно)? Порядок действий гражданина.
Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена.
Обследование на COVID-19 назначается медицинскими работниками в случае:
в течение 14 дней после прибытия из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов (по предписанию Роспотребнадзора);
наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19, которые в последующем заболели;
наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.
Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник на дому, в обсерваторе или в стационаре.
Исследование образцов проводится в Центре гигиены и эпидемиологии в Липецкой области. В частных медицинских организациях исследования на COVID-19 не проводятся.
- Работодатель требует от работника, вернувшегося из-за границы, представить справку о состоянии здоровья. Правомерно ли это требование работодателя? Где можно пройти тест и оформить справку?
Если сотрудник вернулся из-за рубежа, необходимо сообщить об этом на телефон горячей линии 8 800 450 48 48. Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области будет направлено предписание на поликлинику по месту жительства, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора медицинскими работниками поликлиники по месту жительства на основании предписания будет выдан листок временной нетрудоспособности гражданину на дому.
Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена.
Обследование на COVID-19 назначается медицинскими работниками в случае:
прибытия из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов за 14 дней до появления симптомов ;
наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19, которые в последующем заболели;
наличия тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.
Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник на дому, в обсерваторе или в стационаре.
Исследование образцов проводится в Центре гигиены и эпидемиологии в Липецкой области. В частных медицинских организациях исследования на COVID-19 не проводятся.
-Есть симптомы коронавируса. В поликлинике талона нет, по информации регистратуры, посещение врача возможно только в понедельник. Куда обращаться?
Предположить наличие коронавирусной инфекции можно если пациент:
прибыл из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов за 14 дней до появления симптомов ;
имел тесные контакты за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19, которые в последующем заболели;
имел тесные контакты за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.
Если таких фактов нет, то, скорее всего, речь идет о другой вирусной респираторной инфекции. В любом случае, если температура повышена и есть признаки ОРВИ — вызовите врача на дом.
- На организацию направлено предписание Роспотребнадзора о контроле самоизоляции сотрудников, прибывших из-за границы на 14 календарных дней. Действия работодателя? Как оформляется больничный лист и кто его оплачивает?
Работодатель четко выполняет предписание Роспотребнадзора. При наличии листка временной нетрудоспособности сотрудник должен соблюдать режим самоизоляции и ни в коем случае не посещать работу.
Действующим законодательством не предусмотрена компенсация разницы между оплатой больничного листа и реальной зарплатой, если человек находился на карантине.
- Как сделать маску самостоятельно?
Можно изготовить маски самостоятельно из медицинской марли. Сложите марлю в 6 слоев, такую маску можно носить 2 часа, потом заменить на новую, использованную нужно постирать, прогладить горячим утюгом. На день на человека нужно 5-6 масок.