Перед выбором сравните все «за» и «против»

— На работе мне вручили уведомление о необходимости сделать выбор между продолжением ведения трудовой книжки и представлением работодателем сведений о трудовой деятельности. Хотелось бы узнать, что из этого выгоднее и удобнее?

Светлана КОСТИНА,

ул. Свердлова.

Как сообщили специалисты УПФР в городе Ельце (межрайонное), представление сведений о трудовой деятельности становится электронным форматом трудовой книжки. Выданное уведомление означает, что с 1 января 2020 г. работники могут либо сохранить традиционную бумажную версию трудовой, или же перейти на ее электронный аналог, имеющий ряд преимуществ. Например, удобный и быстрый доступ к содержащейся информации (кстати, получить такие сведения можно онлайн через «Личный кабинет» на сайте ПФР, в клиентской службе ПФР, МФЦ и у последнего работодателя). Электронную трудовую книжку можно распечатать, отправить по электронной почте или сохранить на внешнем носителе. При этом невозможно потерять электронную трудовую: она представляет собой файл, хранящийся в системе персонифицированного учета ПФР. Еще одно преимущество — сокращение ошибочных сведений о трудовой деятельности: электронная книжка сократит до минимума неточности и недостоверные сведения о стаже работы. Специалисты ПФР нередко фиксируют случаи, когда бумажную трудовую подделывают или оформляют ненадлежащим образом.

С помощью электронной книжки можно проще и быстрее дистанционно оформить пенсию. Планируется, что для этого будут использоваться данные лицевого счета без дополнительного документального подтверждения.

Также к преимуществам электронной книжки можно отнести возможность дистанционного трудо­устройства и использование данных для получения госуслуг.

У тех, кто впервые устроится на работу, начиная с 2021 года, трудовые книжки сразу начнут вестись в электронном виде. Для всех остальных работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный. Но независимо от вашего выбора в соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ все работодатели с 1 января 2020 г. будут формировать сведения о трудовой деятельности на каждого работника и представлять их для хранения в Пенсионный фонд РФ в электронном виде.