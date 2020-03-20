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Бессмертный полк

Кузьмин Николай Александрович

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Пой папа был призван на военную службу в 1938 году. Когда готовился демобилизоваться, началась Великая Отечественная война. Н. А. Кузьмин сражался под Ленинградом. При форсировании реки Нарвы плот с пушкой Николая Александровича в числе первых пристал к вражескому берегу. Из 8 человек орудийного расчета в живых осталось четверо. Но артиллеристы все равно задали немцам жару. За этот бой Н. А. Кузьмин был награжден орденом Славы III степени.
При прорыве блокады Ленинграда наводчик «сорокапятки» Кузьмин заметил в укрытии вражеский танк, прицельный огонь которого заставил нашу пехоту залечь. Два снаряда — и немецкая машина в огне. Пехота вновь поднялась в атаку. Кузьмина тогда представили к ордену Славы II степени. Награждали отважного артиллериста и боевыми медалями.
Николай Александрович освобождал Латвию, Литву, Эстонию. В боях был дважды тяжело ранен. В августе 1944-го по ранению вернулся домой, в родную Ильинку, где и проработал всю жизнь в колхозе.
В. КОРОСТЕЛИНА,
дочь.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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