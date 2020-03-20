Кузьмин Николай Александрович

Пой папа был призван на военную службу в 1938 году. Когда готовился демобилизоваться, началась Великая Отечественная война. Н. А. Кузьмин сражался под Ленинградом. При форсировании реки Нарвы плот с пушкой Николая Александровича в числе первых пристал к вражескому берегу. Из 8 человек орудийного расчета в живых осталось четверо. Но артиллеристы все равно задали немцам жару. За этот бой Н. А. Кузьмин был награжден орденом Славы III степени.

При прорыве блокады Ленинграда наводчик «сорокапятки» Кузьмин заметил в укрытии вражеский танк, прицельный огонь которого заставил нашу пехоту залечь. Два снаряда — и немецкая машина в огне. Пехота вновь поднялась в атаку. Кузьмина тогда представили к ордену Славы II степени. Награждали отважного артиллериста и боевыми медалями.

Николай Александрович освобождал Латвию, Литву, Эстонию. В боях был дважды тяжело ранен. В августе 1944-го по ранению вернулся домой, в родную Ильинку, где и проработал всю жизнь в колхозе.

В. КОРОСТЕЛИНА,

дочь.

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