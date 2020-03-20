Курносова Мария Ивановна

Мария Ивановна, подруга детства моей мамы, родилась в культурной и интеллигентной семье инженера. Отличница, певунья и прекрасная музыкантша, увлеченная литературой и отлично знавшая немецкий язык, что было большой редкостью для того времени. Всегда выдержанна, спокойна и рассудительна, не умела конфликтовать, ссориться и предавать дружбу. Выпускница 1941 года 10 класса школы № l.

Известие о начале войны узнала после выпускного вечера. А на следующее утро вместе со многими пришла в военкомат с просьбой отправить на фронт. Но «зеленую» молодежь направили на элементный завод, который в то время выполнял военные заказы. Днем они работали в цехах, а по ночам дежурили на крыше, гасили бомбы, которые фашисты сбрасывали с самолетов.

Однажды Марию пригласили в городской отдел госбезопасности и предложили стать радисткой. Она согласилась. С сентября 1942 года по март 1943-го училась в московской радиошколе, после ее окончания со спецгруппой была направлена в орловский отдел госбезопасности, который располагался в Ельце.

В октябре 1943 года она получила задание под вымышленным именем спуститься на парашюте в тыл врага. Так Мария попала в оккупированный фашистами Минск. Здесь она устроилась на работу в дом немецкого военачальника, где была прислугой. Унизительно выполнять прихоти фашистов, зато она имела возможность передавать ценные сведения в центр. 24 марта 1944 года ее арестовали, пытали в гестапо, повесили табличку «партизан», затем отправили в концлагерь: крепость Метц, Равенсбрюк, Дортмунда, лагерь смерти Бенген-Бензен. Голод, болезни, пытки на протяжении всего заточения до освобождения 15 апреля 1945 года.

И сколько радости было, когда те, кто выжил, возвращались домой с Победой! Шли назад эшелоны с заводской техникой, фронтовиков встречали с песнями и цветами. Замученная, больная, спешила домой и Мария (впервые за 2 года она могла назваться своим именем). Родные давно получили известие, что она пропала без вести. И вот 29 августа 1945 года она поздним вечером приехала в Елец. Не было сил идти. Волновалась: жива ли мама? В окне заметила ее любимый силуэт и упала у родного порога.

Позже она закончила Московский институт рыбного хозяйства, с 1950 года жила в г. Азове Ростовской области. Вырастила достойного сына, военного музыканта.

Моя мама и Мария Курносова (тетя Манюся, как звала ее я) дружили всю жизнь, с первого класса. Писали до слез трогательные письма-воспоминания о детстве, о Ельце, о катании на санках по Чернослободской горе, помнили и любили своих учителей. Когда приезжала тетя Манюся, у нас в семье всегда был праздник.

Я помню ее приезд, когда мне было лет пять. Ждали гостей. Мама задерживалась на работе. И вот во двор вошла красивая, высокая, светловолосая женщина с мальчиком младше меня года на два.

Бабушка Онисья Власьевна, мамина мама, от радости не пыталась даже сдерживать слез. Плакали долго, обнимались, расспрашивали про жизнь. Но еще трогательнее встреча состоялась между подругами. Разговор шел до глубокой ночи. А я сидела и любовалась красивой и доброй тетей. И не понимала, почему среди разговоров так много горестного.

В более старшем возрасте при встрече старалась расположить тетю Манюсю к разговорам о войне, о пребывании в плену. Было интересно знать, но их поколение, к сожалению, почему-то всегда уходило от расспросов и неохотно делилось своими подвигами. Видимо, считали, что тяжело было всем. Да и о чем говорить, если все закончилось и пришла новая счастливая жизнь.

Спасибо Марии Ивановне, что уже после смерти мамы прислала мне свои воспоминания, которые записала в глубокой старости.

Н. НЕКЛЮДОВА,

ул. Мичурина.

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