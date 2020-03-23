Полжизни на сцене — как миг

Маруся БЫКОВА

В субботу, 28 марта, актрисе драматического театра «Бенефис» ельчанке Ирине Александровне Проняшкиной исполнится 50 лет. Зрители знают ее как Машу из чеховской «Чайки», Кабаниху из «Грозы» А. Н. Островского, Фелицату в постановке «Правда — хорошо, а счастье лучше», а некоторые уже успели посмотреть на нее в роли Марты в спектакле «Красотки, или О чем говорят женщины».

В преддверии юбилея журналистка «Красного знамени» встретилась с ней, чтобы поговорить о жизни и творчестве.

Ирина Александровна Проняшкина.

— Ирина Александровна, почему вы выбрали именно эту профессию?

— По наитию. Как-то раз гуляли с друзьями во дворе, мы тогда были еще детьми, но тем не менее рассуждали о будущем, о том, кем станем, когда вырастем. Так вот сама того не ожидая, я вдруг сказала, что буду артисткой, и все тут! Кто бы мог подумать, что мои слова и мысли материализуются (прим. авт. — смеется). В 9 классе ни о чем другом и не мечтала, знала твердо, буду поступать в театральное!

Но первый блин вышел комом. Поехала в Москву поступать, в…, но слетела с одного из этапов. Приехала в Елец расстроенная.

— И что дальше?

— Мой преподаватель из детской студии, где я занималась искусством, посоветовала попробовать свои силы в Тамбовском институте культуры на режиссерско-театральном отделении. Мол, там набирает учеников замечательный педагог Д. Е. Меркулович. Поступила! Наставник от Бога Дорина Ефимовна посвящала нам, своим воспитанникам, все свободное время. Она умела не только преподавать, но и воспитывать лучшие человеческие качества. А уж любовь к театру и искусству передала каждому. Четыре года учебы были настоящей сказкой. И самое удивительное: все «дориновцы» разных возрастов, курсов и выпусков, собираясь вместе, чувствуют между собой незримую связь, благодаря воспитанию Дорины Ефимовны.

— После учебы сразу решили приехать работать в елецкий театр?

— Не сразу. Сначала немного трудилась в Тамбове. А приехав в Елец, стала работать в СШ № 10 руководителем театрального и танцевального кружка. Тогдашний директор школы Л. В. Быкова была мне что мама: давала наставления, помогала, поддерживала. Когда я уходила в «Бенефис», она мне сказала: «Дочка, я тебя никуда не отпущу…», эти слова никогда не забуду. Но так как я очень хотела продолжить профессиональную карьеру, она меня поняла.

— Но вы же играли на сцене и до «Бенефиса», не так ли?

— Да, я с театром получилась вот какая история. Марина Евгеньевна Лаухина (сейчас она преподает в детской школе искусств № 3) на базе елецкого народного театра ставила дипломный спектакль и взяла меня на главную роль. После выпуска ко мне подошла руководитель местного пластического театра «Тетис» Надежда Вадимовна Казазаева и предложила влиться в этот коллектив, чему я была очень рада! Судьбоносной в моей карьере стала постановка по пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца». В день премьеры ее приехали посмотреть В. Н. Назаров (руководитель драмтеатра «Бенефис») и В. В. Петров (заслуженный артист России, долгие годы служивший елецкой сцене). После окончания действа они пригласили меня работать в «Бенефисе». И вот уже 26 лет я здесь.

— Какая из ваших ролей самая запоминающаяся и любимая?

— Ой, даже не знаю, как можно что-то выделить. Из тех, что сильно эмоционально зацепили, наверное, Маша из чеховской «Чайки». С благодарностью и теплом вспоминаю В. Н. Назарова за то, что он дал мне роль Доньи Анхелы в спектакле «Дама-невидимка». За нее, кстати, я удостоена звания «Лучшая женская роль» по итогам областного театрального сезона 2000 — 2001 годов.

— Ваш муж тоже актер «Бенефиса», как вы с ним познакомились?

— В институте! Открываю дверь одной из аудиторий, а там он стоит. Я сразу поняла, это мой будущий супруг (прим. авт. — смеется). Дай Бог нынешним девочкам таких людей рядом, которые их так же бы уважали и ценили.

— А дочка не захотела связать свою жизнь с театром?

— В детстве она была очень активная, ходила в театральную студию. Но уж очень большая нагрузка в школе, и Полина выбрала учебу. Потом приняла решение поступать в ЕГУ им. И. А. Бунина в институт филологии, изучать языки. В общем идет своей стезей.

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Увлекаюсь спортом, стараюсь вести здоровый образ жизни: хожу в бассейн, на йогу. А еще стараюсь по жизни не делать людям зла, быть честной и продолжаю любить свое дело.