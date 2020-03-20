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Каникулы, дистанционное обучение, ЕГЭ
Главные критерии: доступность, открытость, гласность
Поправки в Конституцию РФ
«Людям важно закрепление социальных гарантий в Конституции»
Олег Королев: «В послании Президента даны ответы на самые важные вопросы»
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Главные критерии: доступность, открытость, гласность
Поправки в Конституцию РФ
«Людям важно закрепление социальных гарантий в Конституции»
Олег Королев: «В послании Президента даны ответы на…
Курировать социальную сферу будет М. В. Селянина