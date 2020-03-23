Алексей Колядов не поддается старости

Михаил ТРУБИЦЫН,

елецкий поэт и журналист

Сегодня свой 75-летний юбилей отмечает елецкий писатель и публицист Алексей Колядов.

С ним мы познакомились в перестроечном 1986 году в редакции газеты «Красное знамя». В то время я работал корреспондентом, а он состоял там же на партийном учете как собкор липецкой областной газеты «Ленинское знамя».

Помню, меня тогда подивило, что Колядов не коренной ельчанин. Родился в последний год войны в рязанской деревушке Лесная слобода. В 14 лет уехал из дома в Рязань. Выучился в техническом училище на токаря, работал по специальности. Позже, когда семья Колядовых перебралась в Куйбышев (ныне Самара), закончил заочно факультет русского языка и литературы в местном пединституте. Успел потрудиться учителем в сельской школе, инструктором обкома комсомола и даже ответственным секретарем районной газеты. Затем его направили в Уральск (Казахстан), где А. И. Колядов был литсотрудником в областном издании «Приуралье». А уже оттуда с женой и дочерью Алексей Иванович перебрался в Липецк, в редакцию «Ленинского знамени», где ему поручили стать собкором по Ельцу. Так древний город оказался его второй родиной.



А. И. Колядов не только талантливый и опытный публицист, он сотрудничал с толстыми журналами «Россия», «Сельская новь», «Природа и человек» (Москва), «Подъем» (Воронеж), «Петровский мост» (Липецк). В период с 2002 по 2010 год активно печатался в городской газете «Красное знамя». Он еще и писатель. Из-под его пера вышло несколько книг, в том числе интересный сборник бытовой прозы «Круги по воде», а также чудный сплав документально-художественной и справочно-информационной литературы «Грибная охота».

Сегодня член Союза российских писателей, лауреат областных премий по-прежнему бодр и энергичен, не поддается наступающей старости. Он регулярно делает зарядку, много ходит пешком, летом ездит на велосипеде и страстно увлекается грибной охотой, много пишет. В общем, живет полноценной и насыщенной жизнью.