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Бессмертный полк

Лукин Владимир Васильевич

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Родился 28 октября 1925 года в селе Колосовка Елецкого района. В семье было пятеро детей. Когда Володе исполнилось 5 лет, умерла мать, младшие ребятишки остались под присмотром старших, и семья переехала в Елец. Едва Володя окончил 8 классов, как началась война.
После освобождения Ельца в декабре 1941 года жизнь в городе постепенно налаживалась. В феврале 1942 года был объявлен дополнительный набор в железнодорожный техникум, и В. Лукин поступил в ЕЖТ. А 6 июня из военкомата пришла повестка с приказом явиться на сборный пункт у драмтеатра.
Народу сюда пришло много, в основном ровесники — 16 — 17-летние парнишки. Их отправили в Саратовскую область, на ст. Рукополь, в поселок Горный, на сланцевые рудники, а при них была школа заводского обучения. Жили голодно и холодно. Бывало, ночевали в шахте — там теплее, чем в общежитии. Ребята рвались на фронт, но в ответ слышали одно: «Успеете!».
В шахте Владимир работал до октября 1944 года, до призыва в армию. Затем месячное обучение военному делу — и на фронт в Югославию.
Попал в 32-ю Корсунь-Шевченковскую ордена Красного Знамени мотострелковую бригаду 18-й танковой армии 3-го Украинского фронта под командованием маршала Толбухина. В. Лукин стал вторым номером расчета ручного пулемета. Сражался с фашистами в районе озера Балатон, где шли ожесточенные бои. В марте 1945 года был ранен. Победу встретил в госпитале, в провинциальном венгерском городке Залаэгерсег.
Вернувшись в строй, закончил курсы младших лейтенантов, потом продолжил учебу в Бакинском пехотном училище. Демобилизовался в марте 1948 года. За участие в боевых действиях награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны и многими юбилейными медалями.
Вернувшись в Елец, закончил с отличием прерванную из-за войны учебу в техникуме, а затем, опять же с отличием, Воронежский инженерно-строительный институт, работал в Московской области строительным мастером, прорабом. В 1956 году окончательно вернулся в Елец. Работал в дорожно-строительном управлении мастером, прорабом, начальником ПТО. Внедрил множество рацпредложений.
Член компартии с 1953 года, неоднократно избирался секретарем парторганизации. Здесь же встретил свою будущую жену Валентину, тоже инженера-строителя. Вместе они прожили 48 лет, вырастили сына. Владимир Васильевич перешел на преподавательскую работу в железнодорожный техникум, откуда и ушел на заслуженный отдых.
15 ноября 2014 года В. А. Лукина не стало, но память о нем живет в сердцах его родных и близких.
В. ЛУКИНА,
жена,
К. ЛУКИН,
сын.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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