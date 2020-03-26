новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Бессмертный полк

Лукин Федор Егорович

0 0

Ф. Е. Лукин родился 22 декабря 1918 года. В 1934 году закончил Стегаловскую (Долгоруковского района Орловской области) неполную среднюю школу (семилетку).
В 1935 году поступил на курсы помощника секретаря в Стегаловский сельский Совет. Затем учился на курсах счетоводов, работал счетоводом в колхозе им. Куйбышева в Стегаловке. В апреле 1937 года выехал в Сталиногорск (ныне Новомосковск Тульской области) работать в объединенную военную пожарную команду химкомбината. Был старшим писарем до призыва в армию в октябре 1938 года.
Служил при Черниговском областном военкомате красноармейцем, а затем старшим писарем по май 1940 года. Потом поступил учиться в артиллерийское минометное училище Краснодара. Пробыл здесь по сентябрь 1941 года, досрочно присвоено звание лейтенанта. Отправлен в 629-й стрелковый полк Западного фронта командиром минометного взвода и в том же месяце был контужен при артобстреле. Направлен в медсанбат, а затем в Куйбышеве (ныне Самара) находился в госпитале на излечении.
В январе 1942 года Федор Егорович снова в строю. Его направляют в 40-ю армию на должность командира батареи отдельного минометного дивизиона 212-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях под городом Тим Курской области. В июне 1942 года был тяжело ранен и по февраль 1943-го лечился в Пензе.
Затем вновь получил направление в 40-ю армию — в 10-й артиллерийский дивизион в составе 16-й истребительной противотанковой бригады, был командиром батареи отдельного минометного дивизиона. Участвовал в боях на харьковском направлении. В мае 1943 года при формировании минометного полка был откомандирован на должность заместителя командира дивизиона 10-й армии. В его составе участвовал в боях на Курской дуге в районе населенных пунктов Красная Яруга и Краснополье. За успешное отражение атаки немецких автоматчиков в селе Веприк Ф. Е. Лукин был представлен к ордену Отечественной войны II степени.
В августе 1943 года в звании старшего лейтенанта его назначают начальником разведки полка. 11 сентября 1943 года при выполнении задания он был тяжело ранен с отрывом ноги. Находился на излечении в разных госпиталях Куйбышева до апреля 1944 года. Затем был комиссован. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями.
После войны Ф. Е. Лукин работал счетоводом, главным бухгалтером, длительное время возглавлял Долгоруковский районный собес. Воспитал троих детей, все они закончили вузы. Умер в ноябре 1982 года.
Мы, его родные, храним светлую память о Федоре Егоровиче.
З. ЛУКИНА,
племянница.
Ф. Е. Лукин.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Ляпин Павел Акимович

Лысакова Ксения Ивановна

Лысаков Василий Гаврилович

Лыков Михаил Васильевич

Луценко Василий Иванович

1 из 38

Подписывайтесь на нас @kznam_ru