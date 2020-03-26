Лукин Федор Егорович

Ф. Е. Лукин родился 22 декабря 1918 года. В 1934 году закончил Стегаловскую (Долгоруковского района Орловской области) неполную среднюю школу (семилетку).

В 1935 году поступил на курсы помощника секретаря в Стегаловский сельский Совет. Затем учился на курсах счетоводов, работал счетоводом в колхозе им. Куйбышева в Стегаловке. В апреле 1937 года выехал в Сталиногорск (ныне Новомосковск Тульской области) работать в объединенную военную пожарную команду химкомбината. Был старшим писарем до призыва в армию в октябре 1938 года.

Служил при Черниговском областном военкомате красноармейцем, а затем старшим писарем по май 1940 года. Потом поступил учиться в артиллерийское минометное училище Краснодара. Пробыл здесь по сентябрь 1941 года, досрочно присвоено звание лейтенанта. Отправлен в 629-й стрелковый полк Западного фронта командиром минометного взвода и в том же месяце был контужен при артобстреле. Направлен в медсанбат, а затем в Куйбышеве (ныне Самара) находился в госпитале на излечении.

В январе 1942 года Федор Егорович снова в строю. Его направляют в 40-ю армию на должность командира батареи отдельного минометного дивизиона 212-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях под городом Тим Курской области. В июне 1942 года был тяжело ранен и по февраль 1943-го лечился в Пензе.

Затем вновь получил направление в 40-ю армию — в 10-й артиллерийский дивизион в составе 16-й истребительной противотанковой бригады, был командиром батареи отдельного минометного дивизиона. Участвовал в боях на харьковском направлении. В мае 1943 года при формировании минометного полка был откомандирован на должность заместителя командира дивизиона 10-й армии. В его составе участвовал в боях на Курской дуге в районе населенных пунктов Красная Яруга и Краснополье. За успешное отражение атаки немецких автоматчиков в селе Веприк Ф. Е. Лукин был представлен к ордену Отечественной войны II степени.

В августе 1943 года в звании старшего лейтенанта его назначают начальником разведки полка. 11 сентября 1943 года при выполнении задания он был тяжело ранен с отрывом ноги. Находился на излечении в разных госпиталях Куйбышева до апреля 1944 года. Затем был комиссован. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями.

После войны Ф. Е. Лукин работал счетоводом, главным бухгалтером, длительное время возглавлял Долгоруковский районный собес. Воспитал троих детей, все они закончили вузы. Умер в ноябре 1982 года.

Мы, его родные, храним светлую память о Федоре Егоровиче.

З. ЛУКИНА,

племянница.

Ф. Е. Лукин.

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