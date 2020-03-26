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Бессмертный полк

Лысакова Ксения Ивановна

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Моя мама родилась на Украине, в Черниговской области. Родители ее занимались сельским хозяйством, в семье было пятеро детей. Мамины родители умерли во время эпидемии тифа, когда Ксении было всего 13 лет.
Несмотря на сиротство, мама в 1936 году окончила 7 классов средней школы. Поскольку она всегда мечтала быть врачом, то поступила учиться на фельдшера. В 1939 году окончила фельдшерскую школу.
Война застала маму в Переяславском районе Киевской области, и уже на второй день после нападения фашистской Германии на СССР ее призвали в ряды защитников Отечества. Ксения Троян воевала в должности ротного военного фельдшера до мая 1945 года на двух фронтах — Западном и Первом Украинском.
В январе 1944 года вступила в партию и оставалась бессменным секретарем партийной организации роты до конца войны.
С мая по октябрь 1945 года мама служила в составе группы советских войск в Германии в должности начальника санитарной службы роты.
Из рассказов мамы и архивных документов мне известно, что за время военных действий она была неоднократно ранена, получила контузию, но никогда не покидала своих бойцов. Пожилые солдаты, скучающие по своим семьям, звали ее дочкой.
В конце октября 1945 года маму демобилизовали в звании лейтенанта медицинской службы.
Родина оценила заслуги военного медика: Ксения Троян была награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». После войны ей вручили орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова и другие памятные награды.
В 1944 году при освобождении Ленинграда погиб мамин младший брат Николай, он, 14-летний подросток, ушел с отступавшими из Украины советскими частями как сын полка. Восемнадцатилетнюю сестру Марию из Львова немцы угнали на работу в Германию, она провела там три года и была освобождена нашими войсками.
После демобилизации маму направили работать в украинский город Пирятин (Полтавская область), ее назначили директором детского дома. Там она познакомилась с моим отцом, который служил в Пирятине командиром взвода артиллерийской батареи.
В 1948 году семья переехала в постоянное место жительства в Елец, ставший для мамы второй родиной. До конца своей жизни она все силы и знания отдавала работе по охране здоровья ельчан: была заведующей детскими яслями на станции Елец, старшей медсестрой в детской железнодорожной больнице, медсестрой в елецком кожно-венерологическом диспансере.
В трудовой книжке Ксении Ивановны Лысаковой более 20 записей о благодарностях и поощрениях за добросовестный труд.
Мама ушла из жизни 6 ноября 2004 года.
JI. ШАЛЕЕВА,
дочь

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