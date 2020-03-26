Лысаков Василий Гаврилович

Мой отец родился в селе Маслово Становлянского района. В 1941 году окончил в Ельце десятилетку.

После начала Великой Отечественной войны был направлен на учебу в Воронежскую школу радиоспециалистов, а затем в Харьковское артиллерийское училище в Фергане. Воевал в 161-м отдельном минометном полку Брянского фронта командиром взвода 45-миллиметровых пушек. И до конца войны мой отец громил немецких захватчиков на Брянском, Западном, Прибалтийском и Белорусском фронтах.

Бил врага, «проявляя исключительную смелость, отвагу, решительность и инициативу» (так записано в наградных листах), за что удостоился орденов Отечественной войны II степени, двух орденов Красной Звезды, медалей «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

Вот текст из наградного листа с описанием боя батареи под командованием отца:

«При прорыве сильно укрепленной и глубоко эшелонированной обороны противника на реке Нарев 20 января 1945 года и в последующих боях в глубине обороны врага, благодаря решительности и инициативе тов. Лысакова батарея под его командованием, сопровождая пехоту непосредственно в боевых прорывах, за эти бои уничтожила и подавила огонь 13 огневых точек противника, из них шесть при прорыве обороны, что способствовало успешному продвижению пехоты».

Судьба хранила папу: он хоть и был неоднократно ранен, но всякий раз не тяжело. Однако война забрала его отца, моего деда — Гаврилу Алексеевича Лысакова, погибшего 4 марта 1944 года в боях за освобождение Эстонии и похороненного в братской могиле в Нарвенском районе.

В мае 1945 года отец был уволен в запас, через три года они вместе с женой Ксенией Ивановной Лысаковой (Троян) и мною приехали в Елец. В 1949 году в семье родился еще один сын Вячеслав.

Военное лихолетье и полученные отцом ранения давали о себе знать. Папа ушел из жизни 15 марта 1993 года.

Его сын Вячеслав стал офицером-пограничником, служил Отчизне на китайской и монгольской границах, был участником военных действий в Афганистане.

Дети, внуки и правнуки хранят память о моем отце, завоевавшем для всех нас Великую Победу.

Ксения Ивановна Лысакова (Троян)

Моя мама родилась на Украине, в Черниговской области. Родители ее занимались сельским хозяйством, в семье было пятеро детей. Мамины родители умерли во время эпидемии тифа, когда Ксении было всего 13 лет.

Несмотря на сиротство, мама в 1936 году окончила 7 классов средней школы. Поскольку она всегда мечтала быть врачом, то поступила учиться на фельдшера. В 1939 году окончила фельдшерскую школу.

Война застала маму в Переяславском районе Киевской области, и уже на второй день после нападения фашистской Германии на СССР ее призвали в ряды защитников Отечества. Ксения Троян воевала в должности ротного военного фельдшера до мая 1945 года на двух фронтах — Западном и Первом Украинском.

В январе 1944 года вступила в партию и оставалась бессменным секретарем партийной организации роты до конца войны.

С мая по октябрь 1945 года мама служила в составе группы советских войск в Германии в должности начальника санитарной службы роты.

Из рассказов мамы и архивных документов мне известно, что за время военных действий она была неоднократно ранена, получила контузию, но никогда не покидала своих бойцов. Пожилые солдаты, скучающие по своим семьям, звали ее дочкой.

В конце октября 1945 года маму демобилизовали в звании лейтенанта медицинской службы.

Родина оценила заслуги военного медика: Ксения Троян была награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». После войны ей вручили орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова и другие памятные награды.

В 1944 году при освобождении Ленинграда погиб мамин младший брат Николай, он, 14-летний подросток, ушел с отступавшими из Украины советскими частями как сын полка. Восемнадцатилетнюю сестру Марию из Львова немцы угнали на работу в Германию, она провела там три года и была освобождена нашими войсками.

После демобилизации маму направили работать в украинский город Пирятин (Полтавская область), ее назначили директором детского дома. Там она познакомилась с моим отцом, который служил в Пирятине командиром взвода артиллерийской батареи.

В 1948 году семья переехала в постоянное место жительства в Елец, ставший для мамы второй родиной. До конца своей жизни она все силы и знания отдавала работе по охране здоровья ельчан: была заведующей детскими яслями на станции Елец, старшей медсестрой в детской железнодорожной больнице, медсестрой в елецком кожно-венерологическом диспансере.

В трудовой книжке Ксении Ивановны Лысаковой более 20 записей о благодарностях и поощрениях за добросовестный труд.

Мама ушла из жизни 6 ноября 2004 года.

JI. ШАЛЕЕВА,

дочь.

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