Из грязи в князи и обратно: судьба чекиста

Виктор МАГОМЕДХАНОВ,

старший научный сотрудник Центрального музея

войск национальной гвардии, кандидат исторических наук

Работая в архиве Центрального музея войск национальной гвардии, наткнулся на интересную информацию о нашем земляке Михаиле Петровиче Демидове, который за свою карьеру успел поработать чернорабочим, рассыльным, счетоводом, бухгалтером и даже заведующим издательской конторой газеты «Красное знамя». Затем судьба связала его с советской милицией и органами госбезопасности — ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ.

М. П. Демидов.

Был связан

с «Красным знаменем»

Родился Михаил Демидов в Ельце в 1908 году в семье чернорабочего. С раннего детства трудился. С 12 лет исполнял обязанности рассыльного при елецкой милиции. Затем с 1925 по 1929 годы был счетоводом окружного административного отдела местного исполкома Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. При этом учился в школе 2-й ступени им. Красного профинтерна (здесь обучались с 6-го по 9-й классы). А с апреля по сентябрь 1929 года служил в должности надзирателя елецкой милиции (что-то вроде нынешних участковых). Позже стал бухгалтером окружкома ВКП(б) и одновременно заведовал издательской конторой редакции местной газеты «Красное знамя» (1929 — 1930).

Карьера

в органах

Бухгалтерская деятельность в окружном парткоме не прошла для Михаила Петровича даром. С 1930 года он кандидат, а с 1937 — член ВКП(б). Как раз в это время жизнь и карьера ельчанина круто меняются. Его берут на службу в органы госбезопасности. Вначале практикантом помощника уполномоченного оперативного сектора ГПУ Ельца (1930 — 1933), а затем он год трудится в Данкове уполномоченным местного райотдела ГПУ. После возвращения в Елец (ненадолго) он продолжает службу в органах ГПУ — НКВД Воронежа, Тамбова, Курска. Неизвестно, участвовал ли М. П. Демидов в боевых действиях во время Великой Отечественной войны, но в январе 1945 года его наградили орденом «Красного знамени». Правда, к тому времени уже вышел Указ, согласно которому его вручали за 20 и 30 (вторично) лет безупречной службы.

Подполковник

с орденом Ленина

В послевоенные годы Михаил Петрович работал начальником УМГБ Ташкентской области, а потом зам. начальника УКГБ Пензенского региона. За все время службы прошел путь от сержанта до подполковника госбезопасности. И в зрелом возрасте продолжал учиться: в 1950 году закончил вечерний университет марксизма-ленинизма, а три гола спустя еще и юридический институт в Ташкенте (экстерном).

Скорее всего работа у этого чекиста была не из легких (особенно в военный период), но Родина до поры ценила бойца невидимого фронта. В 1946 году М. П. Демидову вручили орден «Красной звезды», а спустя год одну из высших наград страны — орден Ленина.

Хрущевский удар

Хрущевская оттепель больно ударила по «сатрапу сталинского режима». Михаил Петрович был уволен из взрастивших его органов по служебному несоответствию в 1955 году. Можно только предположить, каким сильным ударом стало такое решение для 47-летнего подполковника Демидова. Однако в то время люди старой формации, да еще с соответствующей судьбой и карьерой были не в чести у новой власти. Возможно, поэтому дальнейшие следы нашего земляка теряются. Неизвестны ни дата его смерти, ни место захоронения. Можно сказать, что судьба вознесла ельчанина из грязи в князи, а потом низвергла обратно.