Не жечь: могут привлечь!

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

С 27 марта по 31 августа на территории Липецкой области введен особый противопожарный режим, постановление об этом подписано главой администрации региона И. Г. Артамоновым. Врио начальника регионального главка МЧС О. С. Воронов назвал причину подобных ограничений: установившаяся сухая и ветреная погода.

— С начала года на территории региона произошло более 1500 пожаров, — отметил Олег Сергеевич Воронов. — По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло почти в пять раз. В этой ситуации неконтролируемые палы сухой травы, оставленные без присмотра костры и сжигание мусора наиболее опасны — огонь может перекинуться на лесные массивы и жилые дома.

Воронов подчеркнул, что в условиях особого противопожарного режима размеры штрафов увеличиваются вдвое. Для граждан они составляют 4 — 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических — от 300 до 500 тысяч рублей. Виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность.

По данным областного главка МЧС, с начала года зарегистрировано 858 пожаров, связанных с горением сухой растительности на общей площади около 150 гектаров. Кроме того, с начала текущего года зафиксировано уже около 300 фактов возгорания мусора, это в несколько раз больше, чем в прошлом году. Пожарно-спасательные подразделения на тушении работают круглосуточно, а защиту населенных пунктов и людей обеспечивают резервные смены.

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО В РАМКАХ ОСОБОГО

ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА:

разводить костры — любые, везде;

ходить в лес;

использовать мангалы, барбекю и т. п. (за исключением мангалов и иных приспособлений, находящихся и эксплуатирующихся на территориях объектов общественного питания);

сжигать мусор, траву, листву и иные отходы на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ;

жечь сухую растительность на любых земельных участках и территориях.