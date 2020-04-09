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интересный факт

На основании чего наказывают нарушителей режима самоизоляции

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Николай СЫРОМЯТНИКОВ

В Липецке 2 апреля мировой судья вынес постановление о назначении наказания 46-летнему липчанину за нарушение режима самоизоляции. Мужчина получил предупреждение.

Как разъясняет пресс-служба УМВД России по Липецкой области, житель областного центра нарушил требования части 1 статьи 19.4 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль») и совершил тем самым административное правонарушение. Минимальное наказание за подобные действия — преду­преждение.
Гулявшего липчанина на одной из улиц Советского района Липецка 31 марта остановили полицейские. Со слов нарушителя, он не шел в ближайший от места жительства магазин или в аптеку — просто решил прогуляться.
Полицейские объясняют: «Своими действиями мужчина оказал неповиновение законному распоряжению должностного лица, а именно нарушил требования подпункта 3 пункта 1.6 постановления администрации Липецкой области от 30.03.2020 № 165 «О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26.03.2020 № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Липецкой области».
В случае повторного нарушения указанных требований закон преду­сматривает применение штрафных санкций.
P. S. Предупреждение — это самый мягкий вид наказания за совершение административного правонарушения. Тем не менее наказанный, как и остальные правонарушители, вносится в соответствующие базы, и если он совершит очередной административно наказуемый проступок или, что еще хуже, преступление, наличие уже имеющегося у человека наказания обязательно будет учитываться судом при вынесении решения (приговора).

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