новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Бессмертный полк

Мартыненко Леонид Павлович

0 0

Участниками войны были и ее братья Леонид и Владимир Мартыненко. Владимир пропал без вести, но его мама всю жизнь надеялась, что он вернется домой. Родственники все эти годы писали письма в военкоматы, пытаясь разыскать хоть какие-то сведения. Безрезультатно. И только в год празднования 65-летия Великой Победы мы с моей бабушкой Тамарой Александровной отыскали Владимира Павловича на сайтах с именами участников войны! Оказывается, он пал смертью храбрых в Калининграде и похоронен там на Аллее Славы. Прапрабабушка умерла, так и не узнав, где нашел последнее пристанище ее храбрый сын.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Меренкова Евдокия Алексеевна

Меренков Николай Тихонович

Медведев Петр Федорович

Медведев Александр Федорович

Махортов Николай Алексеевич

1 из 41