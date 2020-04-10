Мартыненко Владимира Павлович

Участниками войны были и ее братья Леонид и Владимир Мартыненко. Владимир пропал без вести, но его мама всю жизнь надеялась, что он вернется домой. Родственники все эти годы писали письма в военкоматы, пытаясь разыскать хоть какие-то сведения. Безрезультатно. И только в год празднования 65-летия Великой Победы мы с моей бабушкой Тамарой Александровной отыскали Владимира Павловича на сайтах с именами участников войны! Оказывается, он пал смертью храбрых в Калининграде и похоронен там на Аллее Славы. Прапрабабушка умерла, так и не узнав, где нашел последнее пристанище ее храбрый сын.

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