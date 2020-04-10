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Бессмертный полк

Медведев Александр Федорович

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Это мои дяди. Они родились в деревне Алексеевке Елецкого района: дядя Саша — в 1920, а дядя Петя — в 1922 году. Сейчас этой деревни нет.
Летом 1941 года пятеро братьев Медведевых — Николай, Михаил, Тихон, Александр и Петр — ушли на фронт. Для троих война закончилась с Победой, и они прожили достойную мирную жизнь в разных городах Советского Союза: Грозном, Ростове, Луганске. Часто приезжали к нам в Елец. О войне при детях не разговаривали, наверное, оберегали нас от ужасов. А вот об Александре и Петре говорили много, с печалью и гордостью, ведь они отдали самое дорогое — свои жизни — во имя Великой Победы.
Я знала, что погибшие братья были сильными, мужественными, красивыми, подготовленными к жизни. Саша в 21 год хорошо разбирался в технике, на фронте стал танкистом. Конечно, были награды и благодарности за службу, которая оборвалась в октябре 1943 года в кровопролитных боях на Украине. Похоронен дядя Саша в Днепропетровской области, селе Пушкаревка. К сожалению, там сейчас неспокойно.
А Петр уходил на фронт в 19 лет. Он уже работал в сельском Совете счетоводом, хорошо играл на гармони, пел. И вообще был душой любой компании. Его фронтовой путь оказался долгим и героическим. Он участвовал в освобождении наших городов и сел, стран Запада. До конца войны оставался один месяц. В конце марта 1945 года в жесточайшем бою за освобождение Венгрии Петр погиб. Похоронен там же.
Ты убит, ты погиб
в том смертельном бою:
вдруг осколок снаряда
разорвал грудь твою.
И могила простая,
на чужбине она,
недоступно-родная,
много их, не одна.
Небо Венгрии мирно.
Пусть так будет всегда.
Очернить не позволим
подвиг ваш никогда.
Г. ЧУКАНОВА,
ветеран педагогического труда.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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