Медведев Александр Федорович

Это мои дяди. Они родились в деревне Алексеевке Елецкого района: дядя Саша — в 1920, а дядя Петя — в 1922 году. Сейчас этой деревни нет.

Летом 1941 года пятеро братьев Медведевых — Николай, Михаил, Тихон, Александр и Петр — ушли на фронт. Для троих война закончилась с Победой, и они прожили достойную мирную жизнь в разных городах Советского Союза: Грозном, Ростове, Луганске. Часто приезжали к нам в Елец. О войне при детях не разговаривали, наверное, оберегали нас от ужасов. А вот об Александре и Петре говорили много, с печалью и гордостью, ведь они отдали самое дорогое — свои жизни — во имя Великой Победы.

Я знала, что погибшие братья были сильными, мужественными, красивыми, подготовленными к жизни. Саша в 21 год хорошо разбирался в технике, на фронте стал танкистом. Конечно, были награды и благодарности за службу, которая оборвалась в октябре 1943 года в кровопролитных боях на Украине. Похоронен дядя Саша в Днепропетровской области, селе Пушкаревка. К сожалению, там сейчас неспокойно.

А Петр уходил на фронт в 19 лет. Он уже работал в сельском Совете счетоводом, хорошо играл на гармони, пел. И вообще был душой любой компании. Его фронтовой путь оказался долгим и героическим. Он участвовал в освобождении наших городов и сел, стран Запада. До конца войны оставался один месяц. В конце марта 1945 года в жесточайшем бою за освобождение Венгрии Петр погиб. Похоронен там же.

Ты убит, ты погиб

в том смертельном бою:

вдруг осколок снаряда

разорвал грудь твою.

И могила простая,

на чужбине она,

недоступно-родная,

много их, не одна.

Небо Венгрии мирно.

Пусть так будет всегда.

Очернить не позволим

подвиг ваш никогда.

Г. ЧУКАНОВА,

ветеран педагогического труда.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#