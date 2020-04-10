Меренкова Евдокия Алексеевна

Мои дедушка и бабушка родились соответственно в 1923 и 1925 годах. Окончили в Ельце семилетнюю школу.

Когда началась война, дедушку призвали в армию. Его отправили на курсы младшего офицерского состава. После учебы присвоили звание младшего лейтенанта и отправили на 4-й Украинский фронт, где он получил должность командира взвода. Довелось ему быть и начальником продовольственного снабжения. Рассказывал, с какими сложностями доставляли питание во фронтовые части. Дед получил ранение, лежал в госпитале, затем вернулся на фронт. Воевал в Венгрии, Австрии, закончил войну в Германии. С августа 1946 года уволен в запас. Награжден орденом «Отечественной войны», медалью «За отвагу», позже — памятными медалями.

Моя бабушка Евдокия Алексеевна Меренкова (Миляева) после окончания школы ушла на фронт добровольцем. Служила в 17-й железнодорожной бригаде телефонисткой-связисткой. С дедушкой они встретились в Германии. После войны некоторое время жили в Калининграде (Кенигсберге), потом вернулись в Елец. У них родилось двое детей — Юрий и Людмила, оба педагоги. Дедушка работал на железной дороге машинистом, бабушка большую часть жизни в ОРСе заведовала столовой № 1. У нее много наград за труд.

Я ими горжусь.

В. РУДАКОВА,

внучка.

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