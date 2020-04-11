Часть бизнеса освободят от уплаты аренды на три месяца

Текст: Владимир Кузьмин

Российская газета

Правительство освободит ряд малых и средних предприятий от платы за аренду в апреле, мае и июне федерального имущества, составляющего государственную казну, в том числе земельных участков.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Решение распространяется на фирмы, работающие в сферах авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, культуры, досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, организации выставок, оказания бытовых услуг населению, а также на организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения.

Все остальные МСП могут обратиться за отсрочкой арендной платы за эти же месяцы. Оплатить можно будет потом, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Для получения льготы организация должна обратиться в Росимущество, а федеральному агентству предписано в течение семи дней заключать соответствующие дополнительные соглашения.