Рекордное наводнение 70-го года

Роман ДЕМИН

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Полвека назад в Ельце случилось рекордное наводнение: 5 апреля 1970 годауровень реки Быстрая Сосна поднялся до рекордной отметки свыше 14, 3 метра.

Спасали даже вертолетами

Спустя всего несколько дней газета «Красное знамя», описала результаты того паводка, рассказывая о том, что большая вода оставила без крова 24 елецкие семьи, полностью разрушила 15 домов, а еще 80 квартир горожан, после затопления стали непригодными для проживания. Для эвакуации людей попавших в плен наводнения, спасателям тогда пришлось задействовать даже вертолеты.

От разбушевавшейся стихии сильно пострадали промышленные предприятия, расположенные в прибрежной зоне Быстрой Сосны — кожевенный, механический и пивобезалкогольный заводы. В городе были отключены электроэнергия, газовое снабжение, отопление.

Ельчане проявляли героизм

Спасая своих сограждан, многие ельчане проявили истинное мужество и героизм. Из них 8 человек были представлены к медали «За спасение утопающих». В их числе машинисты локомотивного депо братья Пятины, десятиклассник СОШ № 21 Владимир Быков, работники Детского парка Н. П. Чумаков и Ю. Н. Миронов, электрик стекольного цеха завода «Эльта» Н. А. Опар, мастер ТУ № 2 (ныне Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий) Ю. Иванов, пенсионер М. Ф. Малявин.

Отмечалась так же особая роль в спасательных работах легендарного директора Детского парка Б. Г. Лесюка и молодежи из клуба старшеклассников. Парковцы на своих вместительных шлюпках (в них они ходили в походы по Сосне и Дону вплоть да Азовского моря) активно помогали профессиональным спасателям.

«Ракеты» плыли по реке

Большую помощь в спасении имущества, людей и ликвидации последствий наводнения оказали военнослужащие местной части № 03870, под командованием полковника Бориса Сергеевича Веригина. По его воспоминаниям на территории Красных казарм в то время базировался филиал Киржачского авиационно-технического склада. Начальник этого подразделения, не смотря на предупреждения Б. С. Веригина, не принял меры для сохранения имущества.

В итоге, разбушевавшаяся водная стихия унесла несколько десятков незакрепленных алюминиевых подвесных баков от самолетов. Очевидцы утверждают, что вид при этом был такой, будто по Быстрой Сосне плывут ракеты или торпеды. Их потом собирали вниз по течению на всем протяжении Дона, вплоть до Азовского моря!

Предельный уровень воды в Быстрой Сосне держался вплоть до 7 апреля, а затем она пошла на убыль. За смелые действия во время паводка 1970-года городскими властями были отмечены 58 ельчан.