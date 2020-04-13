Мухин БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

Я счастливый человек: всю мою жизнь рядом были и есть любимые мною и любящие меня люди. Сейчас мне 67 лет, и я уже могу подводить итоги, оценивать пройденное. Считаю, что жизнь прожита не зря. Главные ценности — семья, Родина, память о тех, кого уже нет. Вот о них, моих родителях, я и хочу рассказать. Мой отец Борис Александрович Мухин — кадровый военный. Он родился в 1921 году, с детских лет мечтал стать летчиком и стал им. После окончания Ворошиловградской военной авиационной школы пилотов в 1940 году освоил полеты на всех военных самолетах того времени.

И вот страшный 1941 год. Для летчика Мухина война началась на авиабазе Сиверская Ленинградской области Он воевал на Ленинградском, Воронежском, Северо-Западном, Калининском и Прибалтийском фронтах. Был трижды ранен, пережил всю блокаду вместе с ленинградцами: видел гибель людей, голод и разруху, терял друзей.

Многое пришлось пережить за годы войны. Будучи раненым, Борис Мухин сажал свой подбитый самолет «на пузо». Однажды эскадрилья, в которой он воевал, возвращалась на базу после выполнения боевого задания. Над аэродромом встретились восемь «мессершмиттов» и пять советских истребителей. Наши летчики могли бы избежать боя с превосходящим по силе противником, но самоотверженно вступили в него. В результате было сбито четыре немецких самолета и взято в плен три фашистских летчика.

А Маргарита Алигер написала об этом в своем стихотворении:

Погодой морозной и вьюжной,

Дорогой своей голубой

Пятеркой отважной и дружной

Они полетели на бой.

Фашистская стая разбита,

Приходится жарко врагу,

Четыре его «мессершмитта»

Лежат на валдайском снегу.

В стремительной битве горячей,

В суровой и славной грозе,

Навек пожелаем удачи

Отважной пятерке друзей.

В этой пятерке были Мухин, Кисляков, Безродный, Пасько и Лоренц. За этот бой командование наградило группу летчиков-истребителей орденами Красной Звезды.

За годы войны отец совершил 428 боевых вылетов, сбил 15 самолетов врага. За боевые заслуги награжден дважды орденом Красного Знамени, четырьмя орденами Красной Звезды, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени и многими медалями.

После окончания войны Борис Александрович остался в рядах Советской Армии, воевал в Корее, служил советником в Чехословакии. Летчик 1-го класса, он одним из первых в стране освоил несколько типов реактивных самолетов, дал дорогу в небо около сотни военных летчиков. В 1958 году его назначили командиром авиационной дивизии, которая дислоцировалась в г. Ельце.

В 1960 году в возрасте 39 лет отец демобилизовался в звании гвардии полковника. Я хорошо помню, как он тяжело переживал свой уход из армейских рядов. Он вынужден был уйти в отставку по состоянию здоровья: давнее ранение в голову привело к частичной потере слуха.

Молодой, сильный, здоровый (если не считать проблем со слухом) человек остался без любимого дела. Гражданской специальности у него не было. И что же предпринял фронтовик, расставшись с самолетом и небом?

Он начал жизнь заново. Сначала получил аттестат о среднем образовании. Это был самый добросовестный ученик, которого я встречала в своей жизни. Несмотря на огромный перерыв в учебе, он окончил вечернюю школу № 1 с серебряной медалью. Затем поступил в ЕГПИ, на заочное отделение физико-математического факультета. В том же 1963 году поступила на физмат в ЕГПИ и я.

Мама, чтобы поддержать отца, вместе с ним поступила на заочное отделение факультета методики и педагогики начального образования. Так вместе в 1968 году мои родители и я получили дипломы об окончании ЕГПИ. Этот вуз стал для нас вторым домом.

После получения отцом диплома об окончании института военный опыт и закалка берут свое: он идет работать военруком в ТУ № 2 г. Ельца. В это же время он ведет активную военно-патриотическую работу среди молодежи, является сначала членом совета ветеранов ВОВ, а затем долгие годы его председателем.

Папа был жизнерадостным, отзывчивым человеком, очень любил жизнь. Всегда откликался на беду людей, старался помочь, поддержать. Его жизненный и боевой пути являются эталоном гражданского подвига для всех нас, ныне живущих. Не стало папы 26 апреля 1999 года.

Мама Антонина Михайловна — тоже участница ВОВ. Она родилась 20 февраля 1923 года. Для нее война началась в тот день, когда в школе отшумел выпускной бал. После окончания краткосрочных курсов медицинских сестер была направлена в прифронтовой эвакогоспиталь, где работала перевязочной медсестрой. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени и медалями.

Родились мои родители в городе Вышний Волочек Тверской области, жили рядом, вместе росли, дружили. В декабре 1945 года они поженились. У мамы началась кочевая жизнь жены военного. В 1946 году в Кенигсберге родилась я. Потом были Калинин, Кимры, Клин и другие места, где служил отец. В 1949 году в Калинине родилась моя сестра Лидия.

Отец во всем любил порядок. Иногда нам, девчонкам, было трудно смириться с армейской дисциплиной в семье, и мама всегда старалась сгладить его строгость. Но сейчас, уже прожив жизнь, мы очень благодарны родителям за науку. Отец научил нас держать слово, понимать людей, быть ответственными, бескорыстными, трудолюбивыми. Мама своей добротой, любовью, вниманием делала нашу жизнь спокойной и счастливой.

Для нас родители — гордость и пример. Выросли наши дети и внуки. Для них дедушка Боря и бабушка Тоня — любимые, дорогие люди, которыми они гордятся и всегда их помнят.

В нашей семье День Победы — главный праздник. Уже нет ни папы, ни мамы, а мы вспоминаем, с каким волнением родители собирались на парад, с какой гордостью шли в рядах ветеранов, счастливые от того, что о них помнят, их благодарят за подвиг, что они победили и обеспечили счастливую мирную жизнь.

Родители прожили вместе 54 года. Мама пережила отца на 7 лет, умерла 21 декабря 2006 года. Вечная им память и наша любовь.

Т. КОЛОКОЛИНА (МУХИНА),

учитель со стажем 42 года.

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