Муругов Иван Васильевич

Это мой дедушка. Родился он в 1917 году в деревне Огневке (ныне Становлянский район). С февраля 1942 года — писарь в 204-м запасном стрелковом полку. Год служил в отдельном дорожном батальоне, с мая 1943 года по октябрь 1945 года — старший писарь в автомобильном батальоне, старшина.

В сентябре победного года дедушка вернулся домой. Он был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями.

В родном селе всю жизнь проработал бригадиром в совхозе «Луч». Воспитал пятерых детей, шестерых внуков. В 2001 году дедушки не стало.

Т. ЧЕРНОКОЖИХ,

внучка.

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