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Бессмертный полк

Муругов Иван Васильевич

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Это мой дедушка. Родился он в 1917 году в деревне Огневке (ныне Становлянский район). С февраля 1942 года — писарь в 204-м запасном стрелковом полку. Год служил в отдельном дорожном батальоне, с мая 1943 года по октябрь 1945 года — старший писарь в автомобильном батальоне, старшина.
В сентябре победного года дедушка вернулся домой. Он был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями.
В родном селе всю жизнь проработал бригадиром в совхозе «Луч». Воспитал пятерых детей, шестерых внуков. В 2001 году дедушки не стало.
Т. ЧЕРНОКОЖИХ,
внучка.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#

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