Мячин Андрей Дмитриевич

Мой дед погиб в боях за Польшу. Осталась лишь фотография да рассказ о нем моей мамы Меркуловой (Мячиной) Веры Андреевны и бабушки, труженицы тыла, Воробьевой Евдокии Леоновны. Растут три правнука Станислав, Максим и Матвей — достойное продолжение. Им важна история семьи, история страны, память о родственниках, сражавшихся за Родину.

Андрей Дмитриевич родился в 1909 году, до войны работал учителем истории и был директором Воронецкой школы Елецкого района тогда еще Орловской области. Добровольцем ушел на фронт. Дважды был ранен. Сохранившаяся фотография сделана 3 ноября 1944 года. Погиб дедушка24 января 1945 года. Похоронен в городке Кельце (местечко Бялогон) в центре города в Польше. Это и о нем стихи:

Он ушел, потому что сказала страна:

«Надо! Встань! Защити и спаси!».

Слава! Гордость! И память на все времена!

Вам, кто тяготы фронта сносил!

Вам, кто мир и свободу вернул, отстоял!

Кто не дрогнул в бою! Кто в пути не устал!

Вам поклон до земли! Вам цветы и салют!

Пусть на мирной земле люди в мире живут!

О. МЕРКУЛОВА,

внучка.

######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#