Мячин Андрей Дмитриевич
Мой дед погиб в боях за Польшу. Осталась лишь фотография да рассказ о нем моей мамы Меркуловой (Мячиной) Веры Андреевны и бабушки, труженицы тыла, Воробьевой Евдокии Леоновны. Растут три правнука Станислав, Максим и Матвей — достойное продолжение. Им важна история семьи, история страны, память о родственниках, сражавшихся за Родину.
Андрей Дмитриевич родился в 1909 году, до войны работал учителем истории и был директором Воронецкой школы Елецкого района тогда еще Орловской области. Добровольцем ушел на фронт. Дважды был ранен. Сохранившаяся фотография сделана 3 ноября 1944 года. Погиб дедушка24 января 1945 года. Похоронен в городке Кельце (местечко Бялогон) в центре города в Польше. Это и о нем стихи:
Он ушел, потому что сказала страна:
«Надо! Встань! Защити и спаси!».
Слава! Гордость! И память на все времена!
Вам, кто тяготы фронта сносил!
Вам, кто мир и свободу вернул, отстоял!
Кто не дрогнул в бою! Кто в пути не устал!
Вам поклон до земли! Вам цветы и салют!
Пусть на мирной земле люди в мире живут!
О. МЕРКУЛОВА,
внучка.
######75летПобеды #Елец #ЕлецГородВоинскойСлавы#годПамятииСлавы#Никтонезабыт#фашизмнепройдёт#бессмертныйполк#