Подготовила Т. ЩЕРБАТЫХ.

Одно из старейших предприятий города и региона — Елецкий сахарный завод — поменял гражданство: отныне он полностью принадлежит французской компании «Sucden», которая с 1998 года присутствует на «сладком» рынке России и входит в четверку крупнейших производителей сахара в стране.

Французы купили 51,54 процентов акций Елецкого сельскохозяйственного предприятия «Агросервис» и сахарного завода летом прошлого года. Остальные 48,46 процента на тот момент оставались у агрофирмы «ТРИО». Тогда сообщалось, что на базе «Агросервиса» будет создано совместное предприятие, основным активом которого станет Елецкий сахарный завод. «Стратегическое партнерство объединит сильные стороны и компетенции двух компаний на базе активов сельскохозяйственного бизнеса и сахарного завода ГК «ТРИО» с целью повышения эффективности деятельности за счет применения их лучших практик», — говорилось в сообщении «Sucden».

В конце марта этого года агрофирма «ТРИО», которой принадлежало елецкое предприятие, и компания «Sucden» подписали документы по консолидации 100-процентной доли в капитале предприятия «Агросервис», владеющего сахарным бизнесом и свеклосахарными активами на базе Елецкого сахарного завода. Теперь крупнейший сахзавод Липецкой области полностью перешел в собственность французов.

Как считают специалисты авторитетного журнала «Агроинвестор» (www.agroinvestor.ru), сделка поможет развитию обеих сторон. Так, «Sucden» сможет уделять пристальное внимание работе с клиентами при помощи высоконадежной сети сотрудников на местах. В свою очередь «ТРИО» продолжит развивать сельскохозяйственные активы, а также заниматься разведением молочного скота и выращиванием картофеля. «Это важный этап в реализации стратегии ГК «ТРИО» по инвестированию в другие привлекательные секторы российской̆ экономики», — сообщает «Липецкмедиа» со ссылкой на источник в компании.

Финансовый директор российского представительства французской компании Глеб Евгеньевич Тихомиров сделку подтвердил в интервью журналу «Агроинвестору». Примечательно, что решение о покупке елецкого завода было принято по итогам свекловичной кампании, которая показала большой потенциал предприятия и его команды. «Завод стал крупнейшим в России по производству сахара, а агрофирмы получили очень хорошие урожаи», — отметил Г. Е. Тихомиров. По его мнению, сделка подтверждает тот факт, что «Sucden» сохраняет позитивный взгляд на экономические перспективы развития России и свою работу на рынке страны. Однако при этом «с учетом ситуации в свеклосахарной отрасли никаких крупных инвестиций в компанию в этом году не планируется. Все будет зависеть от динамики цен на сахар».

Поддерживает сделку и ведущий эксперт института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Валерьевич Иванов: «Сахарный актив «ТРИО» приобрела большая компания, стратегический инвестор, там все будет хорошо. Пришел серьезный хозяин, пришел надолго. «ТРИО» тоже никуда не уходит и остается в агросекторе. Но, возможно, фирма будет выращивать меньше свеклы в своих хозяйствах», — рассуждает он.

