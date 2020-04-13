Завод поменял гражданство
Подготовила Т. ЩЕРБАТЫХ.
Одно из старейших предприятий города и региона — Елецкий сахарный завод — поменял гражданство: отныне он полностью принадлежит французской компании «Sucden», которая с 1998 года присутствует на «сладком» рынке России и входит в четверку крупнейших производителей сахара в стране.
Французы купили 51,54 процентов акций Елецкого сельскохозяйственного предприятия «Агросервис» и сахарного завода летом прошлого года. Остальные 48,46 процента на тот момент оставались у агрофирмы «ТРИО». Тогда сообщалось, что на базе «Агросервиса» будет создано совместное предприятие, основным активом которого станет Елецкий сахарный завод. «Стратегическое партнерство объединит сильные стороны и компетенции двух компаний на базе активов сельскохозяйственного бизнеса и сахарного завода ГК «ТРИО» с целью повышения эффективности деятельности за счет применения их лучших практик», — говорилось в сообщении «Sucden».
В конце марта этого года агрофирма «ТРИО», которой принадлежало елецкое предприятие, и компания «Sucden» подписали документы по консолидации 100-процентной доли в капитале предприятия «Агросервис», владеющего сахарным бизнесом и свеклосахарными активами на базе Елецкого сахарного завода. Теперь крупнейший сахзавод Липецкой области полностью перешел в собственность французов.
Как считают специалисты авторитетного журнала «Агроинвестор» (www.agroinvestor.ru), сделка поможет развитию обеих сторон. Так, «Sucden» сможет уделять пристальное внимание работе с клиентами при помощи высоконадежной сети сотрудников на местах. В свою очередь «ТРИО» продолжит развивать сельскохозяйственные активы, а также заниматься разведением молочного скота и выращиванием картофеля. «Это важный этап в реализации стратегии ГК «ТРИО» по инвестированию в другие привлекательные секторы российской̆ экономики», — сообщает «Липецкмедиа» со ссылкой на источник в компании.
Финансовый директор российского представительства французской компании Глеб Евгеньевич Тихомиров сделку подтвердил в интервью журналу «Агроинвестору». Примечательно, что решение о покупке елецкого завода было принято по итогам свекловичной кампании, которая показала большой потенциал предприятия и его команды. «Завод стал крупнейшим в России по производству сахара, а агрофирмы получили очень хорошие урожаи», — отметил Г. Е. Тихомиров. По его мнению, сделка подтверждает тот факт, что «Sucden» сохраняет позитивный взгляд на экономические перспективы развития России и свою работу на рынке страны. Однако при этом «с учетом ситуации в свеклосахарной отрасли никаких крупных инвестиций в компанию в этом году не планируется. Все будет зависеть от динамики цен на сахар».
Поддерживает сделку и ведущий эксперт института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Валерьевич Иванов: «Сахарный актив «ТРИО» приобрела большая компания, стратегический инвестор, там все будет хорошо. Пришел серьезный хозяин, пришел надолго. «ТРИО» тоже никуда не уходит и остается в агросекторе. Но, возможно, фирма будет выращивать меньше свеклы в своих хозяйствах», — рассуждает он.
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«Sucden» — частная французская группа с оборотом около $6 млрд. вышла на российский сахарный рынок в 1998 году. Развивает свое присутствие в России через инвестирование в сельскохозяйственные и промышленные активы. Компания входит в четверку ведущих производителей сахара в стране. Основные направления ее деятельности — услуги по торговле сахаром, какао, кофе, этанолом, «Sucden» закупает и отгружает около девяти миллионов тонн сахара в год. Головной офис группы находится в Париже. У «Sucden» офисы в более чем 25 странах мира, а также логистические и перерабатывающие предприятия в нескольких странах Африки и Латинской Америки. Общая численность персонала более 5 тысяч сотрудников.
В России группа владеет заводами в Краснодарском крае, Пензенской и Липецкой областях — в нашем регионе еще и ПАО «Добринский сахарный завод». Промышленные и сельскохозяйственные предприятия «Sucden» вносят большой вклад в экономику российских регионов, где компания обеспечивает несколько тысяч рабочих мест.
ГК «ТРИО» — агрохолдинг, начавший работать в 1997 году. Группа компаний «ТРИО» — современное, динамично развивающееся агропромышленное предприятие, хорошо известное в Липецкой области и других регионах России. Партнеры «ТРИО» — крупные холдинги России и ближнего зарубежья. Компания занимает второе место среди крупнейших землепользователей Липецкой области с более 100000 га сельскохозяйственных земель, в основном это пашни. В ГК «ТРИО» работают более 3 тысяч сотрудников.
Сейчас компании принадлежат пять растениеводческих подразделений, два животноводческих комплекса на 3 тысячи голов, подразделение по производству и хранению картофеля мощностью 64 тысячи тонн, пять элеваторов и один семенной завод, общей мощностью хранения более 180 тысяч тонн и центр практического животноводства «Школа действия».